فندق "ميوزيوم" في كبادوكيا التركية ضمن أفضل 50 فندقاً فاخراً بالعالم

دخل فندق "ميوزيوم" التركي قائمة أفضل 50 فندقاً فاخراً في العالم، وفق تصنيف مجلة "روب ريبورت" الأمريكية.

وأصبح فندق ميوزيوم (Museum Hotel) الواقع في منطقة كبادوكيا السياحية، الوحيد من تركيا الذي يدخل قائمة المجلة لأفخم الفنادق العالمية، بحسب بيان صادر عن الفندق، الاثنين.

وأكد المدير العام للفندق طولغا طوسون على أنهم يحرصون دائماً على تقديم أفضل خدمات الإقامة الفاخرة لضيوفهم، بجسب البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن دخول الفندق في قائمة مجلة مرموقة عالمية في مجال نمط الحياة الفاخرة مثل "روب ريبورت"، وبأصوات نخبة من المسافرين الأكثر انتقائية، يعد بمثابة مكافأة على جهودهم.

يشار إلى أن الفندق الذي دخل الخدمة عام 2002 يتكون من أطلال تاريخية وكهوف وبيوت قديمة كانت مهدمة وتم ترميمها بدقة متناهية لتستعيد أصالتها وتصبح فندقاً فاخراً.

وتُعرض في أرجاء الفندق الذي يعكس تاريخ المنطقة، تحف عائدة للعهود الحثية والرومانية والسلجوقية والعثمانية، مُسجلة في متحف نوشهير.

وتتميز منطقة كبادوكيا، وسط تركيا، بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، وتكونت طبيعياً نتيجة لتأثير الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية التي تزخر بها المنطقة.