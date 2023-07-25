انطلاق المرحلة الأولى من سباق الرئاسة الدولي لليخوت في موغلا التركية

انطلقت في قضاء بودروم بولاية موغلا التركية، الثلاثاء، فعاليات المرحلة الأولى من "سباق الرئاسة الدولي لليخوت" بنسخته الرابعة، الذي تشرف عليه الرئاسة التركية.

وبدأت المرحلة الأولى من السباق مع انطلاق صافرة البداية في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم.

ويتألف السباق من مرحلتين، الأولى تقام بولاية موغلا بين 25 - 30 يوليو/ تموز الجاري، والثانية في إسطنبول بين 27 - 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق.

وينظم فعاليات المرحلة الأولى نادي إسطنبول لسباق اليخوت البحري المفتوح، بإسهام من وزاراتي الثقافة والسياحة، والشباب والرياضة، وبدعم من ولاية موغلا، وبرعاية رئيسية من قبل شركة "دي اتش ال اكسبرس"، وبتنسيق الاتحاد التركي للإبحار الشراعي.

السباق الذي جمع عشاق الإبحار الشراعي من أنحاء العالم، سيختتم فعالياته يوم 29 يوليو/ تموز في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم، بعد أن يقطع المتسابقون مسارا يبلغ طوله 250 ميلا بحريا بين بودروم-مرمريس-بودروم.

وقال رئيس نادي إسطنبول لسباق اليخوت البحري المفتوح، أكرم يمليها أوغلو، إن السباق يتواصل في أجواء تنافسية.

وأضاف: "لدينا أكثر من 450 رياضيا ضمن 45 فريقا من 14 بلدا مختلفا، نشهد مشاركة تتضاعف كل عام، وهذا الأمر يسعدنا ويشعرنا بالفخر".

ومن المقرر أن يقام حفل تتويج المتسابقين الفائزين يوم 30 يوليو في قلعة بودروم.