7 ميداليات للطلاب الأتراك في أولمبياد الكمبيوتر الأوروبي الثالث في أوروبا

حقق الطلاب الأتراك ثلاث ميداليات في أولمبياد الكمبيوتر الأوروبي الثالث للفتيات، و4 ميداليات في أولمبياد الكيمياء الدولي الخامس والخمسين، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر.

وجاء في بيان صادر عن وزارة لصناعة والتكنولوجيا التركية، السبت، أن "دورو أوزر" فازت بالميدالية الذهبية، وفازت "بيرغوزار يوروم" بميدالية فضية، و"نهير كاراتوبجو" بالميدالية البرونزية في أولمبياد الكمبيوتر الأوروبي الثالث للفتيات الذي أقيم في مدينة لوند بالسويد ، بمشاركة 189 طالبة من 52 دولة.

وأضاف البيان أنه في أولمبياد الكيمياء الدولي بنسختها الخامسة والخمسين التي أقيمت في زيورخ بسويسرا وشارك فيه 348 طالبًا من 89 دولة ، فاز الطالب التركي "باركان تاراك" بالميدالية الذهبية حيث احتل المركز الرابع على مستوى العالم، في حين فازت "ديلارا ألتونداغ" و"أزرا شكرجي أوغلو" و"مصطفى كاسكاس" بالميداليات الفضية.

وأكد كاجر أن العلماء الشباب الذين عادوا بميداليات من أولمبياد العلوم أظهروا مدى دقة وملاءمة الاستثمارات التي اقمناها في هذا المجال.

وأضاف "سنستمر في تقديم جميع أنواع الدعم لإخواننا وأخواتنا الصغار الذين يكرسون جهودهم للعلم من أجل تعزيز البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في تركيا التي تسير نحو المستقبل مع التحرك الوطني للتكنولوجيا".