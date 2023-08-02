عالمة تركية تخترع ماسحاً ضوئياً قابلاً للارتداء للكشف عن سرطان الثدي

ابتكرت العالمة التركية الرائدة جنان داغديويران، والمعروفة بتفوقها في التقنيات الطبية القابلة للارتداء، ماسحاً بالموجات فوق الصوتية قابلاً للارتداء، بمقدوره اكتشاف سرطان الثدي دون زيارة المستشفى.

ويساعد اكتشاف داغديويران الأخير، النساء على دمج الجهاز في صدرياتهن، بهدف السماح لهن وخاصةً أولئك المعرضات لخطر الإصابة بالسرطان، بمراقبة أنفسهن.

وحول اختراعها الأخير،قالت العالمة التركية: "لقد قمنا بتغيير شكل الجهاز المولد للموجات فوق الصوتية بحيث يمكن استخدامه في المنزل، فقد أصبح محمولاً وخفيفاً وسهل الاستخدام، ويوفر مراقبةً فوريةً ودقيقةً لأنسجة الثدي".

واستلهمت العالمة التركية داغديويران، فكرة اختراعها من معاناة عمتها التي توفيت في غضون ستة أشهر من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، بالرغم من أنها كانت تخضع للفحص بانتظام.

ومن أبرز الاختراعات التي ابتكرتها داغديويران، منظم ضربات القلب القابل للارتداء وجهاز تشخيص سرطان الجلد في 10 ثوانٍ، يتم لصقه على الجلد ويعطي نتائج في أقل من 10 ثواني.

وهي أيضاً أول عالمة تركية يتم اختيارها لعضوية أكاديمية هارفارد للشباب.