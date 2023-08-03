وقف "المعارف" التركي يفتتح أولى مدارسه في تيغراي بإثيوبيا

يستعد وقف المعارف التركي لافتتاح أولى مدارسه بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا الذي شهد حرباً أهلية من أواخر العام 2020 وانتهت بتوقيع اتفاق سلام في 2022.

وأوضح عضو مجلس إدارة الوقف محمد أوزكان، عقب زيارته إلى تيغراي، الخميس، أنه التقى مسؤول التعليم في الإقليم، كنديا جبرييووت.

وقال أوزكان: "بعد الحرب الأهلية في تيغراي يتم إقامة علاقة جديدة مع تركيا التي تريد المساهمة في السلام، وفي إطار ذلك تفتتح تركيا مدرسة في تيغراي لأول مرة".

ولفت أن زيارته مؤشر على الأهمية التي توليها تركيا لإقليم تيغراي، وبين أن الوقف حصل على التراخيص الرسمية اللازمة لافتتاح المدرسة.

وأضاف: "المسؤولون الذين تحدثنا معهم في المنطقة عبروا عن سعادتهم بافتتاح وقف المعارف مدرسة في تيغراي".

واختتم بالقول: "باشرنا في الاستعدادات للتسجيل في المدرسة وسنبدأ في قبول التسجيل بعد نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين".

ويمتلك الوقف حاليا 18 مدرسة في إثيوبيا تضم 2300 طالباً.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف "المعارف" ليدير المدارس خارج البلاد، بما فيها تلك التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي، إضافة إلى تأسيس مدارس ومراكز تعليمية جديدة في مختلف دول العالم.

وينظم الوقف أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في تلك الدول، لرفع مستوى جودة التعليم وتقوية العلاقات مع تركيا.