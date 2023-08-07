أخصائيو تغذية يحذرون من الأنظمة الغذائية "المتطرفة" على منصات التواصل

يحذر خبراء التغذية من اتباع الأنظمة الغذائية المتطرفة التي يروج لها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي ويؤكدون على أهمية طلب المشورة من المتخصصين المؤهلين من أجل اتباع نهج متوازن في الصحة والتغذية.

إذ يجري مؤخراً الترويج بكثافة لنظام "حمية الذئب" المعروف أيضاً باسم "حمية القمر"، والذي يتم فيه الصيام وفقاً لمراحل القمر، بأنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وتم تشجيع المتابعين على الصيام أو استهلاك عدد قليل جداً من السعرات الحرارية خلال مراحل اكتمال القمر وولادة القمر الجديد، فيما يتم تناول الطعام بشكل طبيعي خلال مراحل القمر الأخرى. وادعى النظام الغذائي أن مواءمة أنماط الأكل مع دورات القمر ستؤدي إلى خسارة 1 إلى 2.5 كيلوغرام في غضون يوم واحد.

وقد نكون معتادين على رؤية هذه الأنواع من الادعاءات، وعادة ما يتم طرحها من قبل أفراد جميلين ورشيقين على الإنترنت. وقد نميل حتى إلى تصديقهم، لكن طاهيةً نباتيةً روسية تبلغ من العمر 39 عاماً ومؤثرةً على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى Zhanna Samsonova توفيت مؤخراً، بشكل مأساوي بسبب المضاعفات المبلغ عنها من نظامها الغذائي المتطرف.

وتقول كولين كريستنسن أخصائية تغذية مسجلة مقرها في ميشيغان يجب ألا نتبع هذه الأنظمة مطلقاً وأضافت: "أنا لا أوصي باتباع أي نوع من خطط النظام الغذائي المحددة أو أن يكون لديك أي قواعد طعام أو أن تقول إنه يجب عليك فعل شيء أو لا يجب عليك القيام بشيء ما". مؤكدةً أن العيش باعتدال يعتبر أفضل طريقة للمحافظة على الصحة.

إنها واحدة من مجموعة من خبراء التغذية على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاربون الأنظمة الغذائية التي يعتبرونها ضارة، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية، بدلاً من التلاعب بانعدام الأمن لدى الناس.

ما هي أوراق اعتماد المؤثر على وسائل التواصل؟

هذا سؤال رئيسي يجب أن تطرحه على نفسك حول ادعاءات النظام الغذائي التي تراها على الإنترنت.

تحقق ما إذا كان الشخص الذي يقدم لك المعلومات لديه أي نوع من الشهادات المهنية. وسيكون المصدر المثالي هو اختصاصي تغذية مسجل. وإذا كان المسمى الوظيفي الخاص بهم غير واضح، فتأكد ما إذا كان لديهم شهادة في التغذية، أو شهادة تدريب عبر الإنترنت أو أي وثائق رسمية أخرى.

ويشجع أخصائيو التغذية على النظر في الخبرة والتعليم الذي يتمتع به الشخص المؤثر بالقول: "هل هذا الشخص لديه خبرة في العمل مع مئات أو حتى آلاف الأجسام البشرية؟ هل ادعاءاتهم مدعومة بالنتائج التي حصلوا عليها من العديد من الحالات المختلفة وليس فقط أجسادهم؟"

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الصيام المتقطع ضاراً وكارثياً لصحة شخص ما، كما يمكن أن يكون علاجياً للغاية لصحة شخص آخر.

احذر من التغيير السريع

تقول هولت إحدى أخصائيات التغذية المعتمدات: "سيكون هناك دائماً شخص يروج للإجابة السهلة والإصلاح السريع. وهذه علامة حمراء". "يجب أن يكون هناك مستوى معين من الشك حول هذا. فالصحة والغذاء والتغذية وحتى فقدان الوزن هي أمور مرتبطة بالسياق ... وإذا بدا الأمر سهلاً للغاية وسريعاً جداً، فمن المحتمل أن يكون ضاراً جداً أو مشكوكاً به"

وهناك شيء آخر يجب الانتباه إليه هو الجدول الزمني لفقدان الوزن، وأشارت كريستنسن إلى أن بعض الدراسات التي شاهدتها قد لا تعطي الصورة الكاملة. وأضافت أنه إذا فقد الشخص وزنه واستمر في ذلك لمدة عام أو عامين، فقد لا يشير ذلك إلى فقدان الوزن بنجاح. وأضافت "الدليل الذي لدينا لاستعادة الوزن هو عادة فترة أطول من سنتين إلى خمس سنوات".

نصائح عملية

عندما ترى شخصاً يخبرك بما تأكله، قم بفحص القناة الهضمية في جسمك. اسأل نفسك: هل هذا ممكن بالنسبة لي، وهل أرغب في القيام بذلك؟

قد تواجه حواجز في الوصول إلى المنتجات الطازجة والأطعمة الصحية الأخرى، على سبيل المثال.

وفي بعض الأحيان يتبع الناس نظاماً غذائياً ويكون للقيود تأثير على حالتهم العاطفية. وينسى الناس أن الطعام يمكن أن يجلب السعادة بقدر ما يمكن أن يجلب القلق.

وأضاف هولت: "الغالبية العظمى من النساء اللواتي يأتين إليَّ في الواقع يحببن الأكل، ولا يفرطن فيه. لذا فهذه فكرة خاطئة كبيرة. ماذا يحدث عندما نتناول سعرات حرارية أقل أو أقل من اللازم وفقاً لاحتياجات أجسامنا، يمكن أن ينتهي بنا الأمر مع اختلال وظيفي في الغدة الدرقية أو عدم توازن هرموني أو خلل في نظام المناعة".

العقلية الصحيحة

تقول هولت وكريستنسن: يجب أن نتوقف عن النظر إلى ملامحنا الجسدية على أنها أوجه قصور أو عيوب. ونقيم دوافعنا. هل نحاول خلق حياة أكمل لأنفسنا أم أننا نفعل ذلك على الرغم من أجسادنا؟ لقد ذكروا أن أجسامنا تفعل الكثير من أجلنا، لذا يجب أن نأخذ وقتاً لتقديرها وإدراك أن أجسادنا ليست عدواً لنا.

وتقترح كريستنسن أن تسأل نفسك "عليك أن تقيم مشاعرك عندما يتعلق الأمر بالطعام. هل أريد الطعام أم فكرة الطعام؟"

وقد تكون في حفلة عيد ميلاد تحدق في شريحة من الكاتو. إسأل: هل جسدي جائع؟ هل أريد الكعكة لأنها ستدعمني أم لأنني أربط الكعكة بالسعادة والوفاء؟

يجب أن يكون لدى الناس منظور أوسع عن الطعام. "عندما ننظر إلى الطعام ونأكل فقط من خلال منظور: هل سيجعلني هذا نحيفاً؟ نكون قد وقعنا في المشاكل، لأننا عندها نكون قد وضعنا قيوداً على حياتنا، ويمكن أن ينتهي بنا المطاف بالتضحية بصحتنا".

فيديوهات "ماذا أتناول في اليوم"

إن فيديو "ما أتناوله في اليوم" هو فيديو يصنف كل شيء يأكله الشخص في يوم واحد.

ويمكن للنساء على وجه الخصوص، أن ينفصلن عن أجسادهن. "أنت تقوم باستمرار بالاستعانة بمصادر خارجية من خلال طلب الإذن من الناس: ماذا يجب أن آكل؟ ماذا يمكنني أن آكل؟ ماذا أفعل؟

ويحاول المؤثرون أو العلامات التجارية الاستفادة من ذلك من خلال بيع خطط وجباتك.

وتقول هولت: "حتى قبل 10 سنوات عندما سعى الجميع للحصول على خطة للوجبات، كنت أقول أنا لا أعرف مقدار ما تحتاج لتناوله لأنه يعتمد على جسمك، فهو يعتمد على مقدار النوم الذي حصلت عليه، كم مارست الرياضة في ذلك اليوم، ما هو مستوى التوتر لديك؟ لطالما كانت فلسفتي تدور حول إعادة الناس إلى أنفسهم. ... هل تريد دائماً الاعتماد على شخصٍ آخر في وجباتك وكيف تأكل؟"

وتنصح هولت بالاستماع إلى إشارات الجوع الداخلية. وتقول إنه من خلال العمل، يمكنك استخدامها لمعرفة التغذية التي يحتاجها جسمك وتكون واثقاً بما يكفي لاتخاذ القرارات بنفسك.

متى تطلب المساعدة

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن الطعام، فلا ضرر من تحديد موعد مع اختصاصي تغذية مسجل.

وتقول هولت: "إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة المعلومات التي تنطبق عليك، فسيكون هذا وقتاً رائعاً للعمل مع اختصاصي تغذية".

وأسهل طريقة للعثور على اختصاصي تغذية هي أن يقوم طبيب الرعاية الأولية بإحالتك إلى اختصاصي تغذية.

وتنصح هولت: "يجب على أي مدرب جيد أو أخصائي تغذية أو مقدم رعاية صحية أو ممارس أن يعلمك في النهاية كيفية إطعام نفسك أو كيف تتعامل مع نفسك والعثور على إجاباتك الخاصة، مقابل الاعتماد الدائم على شخصيات خارجية ذات سلطة". "لا أحد يعرف عن جسدك أكثر منك".

أما إذا كنت لا تستطيع رؤية شخص محترف، فيمكن أن تساعدك وسائل التواصل الاجتماعي في العثور على مجتمعٍ داعم أو ترشيح بعض المختصين الثقات الموجودين في محيطك.