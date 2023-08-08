المانغو الباكستاني "ملك الفواكه" يحل ضيفاً محبباً في إسطنبول

نظمت القنصلية العامة الباكستانية، بالتعاون مع شركة آرتشليك التركية للإلكترونيات والأدوات الكهربائية، فعالية خاصة لتذوق فاكهة المانغو اللذيذة.

وهدفت هذه المبادرة الفريدة إلى تقديم المانغو الباكستاني اللذيذ، والذي غالباً ما يُطلق عليه لقب "ملك الفواكه"، إلى الشعب التركي والزوار الأجانب في تركيا.

وقد حظي الحدث المقام يوم الجمعة، والذي شرفه الحضور الموقر لسفير باكستان لدى تركيا يوسف جنيد، باهتمام واسعٍ من الحضور والزوار بكافة شرائحهم.

وسلط السفير جنيد الضوء على المذاق الاستثنائي والمميز للمانجو الباكستاني، مؤكداً مكانته كفاكهة ممتازة في باكستان. وعلاوةً على ذلك، أشاد باتفاقية التجارة في السلع الموقعة مؤخراً بين باكستان وتركيا، والتي تسمح للمانغو الباكستاني بدخول السوق التركية معفىً من الرسوم الجمركية، ما يفتح آفاقاً جديدةً للتجارة بين البلدين.

وأعرب السفير عن امتنانه للحكومة التركية لتسهيل وصول المنتجات الباكستانية إلى السوق التركية.

وأشار إلى أن حدث تذوق المانغو يهدف إلى تعريف المستهلكين الأتراك بنكهة وجودة المانغو الباكستانية التي لا مثيل لها، ما يمهد الطريق لهذه الفاكهة اللذيذة للدخول إلى قلوب ومنازل الأسر التركية.

من جانبه أعرب نعمان أسلم، القنصل العام لباكستان، عن سعادته برد الفعل العارم من قبل الجمهور التركي، ما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يحملها السوق التركي للمانغو الباكستاني. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية والحماس من الحضور، كشف القنصل أسلم عن خططٍ لتنظيم أحداثٍ مماثلة في المستقبل لزيادة الترويج للفواكه الباكستانية في تركيا.

وعرض الحدث مجموعة مبهجة من أصناف المانغو الباكستانية، والتي تم تقديمها بسخاء لبعض المرضى الذين تم علاجهم أيضاً بمجموعة متنوعة من الوصفات الشهية القائمة على المانجو، بما في ذلك عصائر المانغو وبودنغ المانغو اللذيذ وعصير المانغو المنعش ومخفوق المانجو المفيد، حيث ترك اندماج النكهات الحاضرين مفتونين، وأثار تقديراً جديداً لهذه الفاكهة النضرة من الدولة الواقعة جنوب آسيا.

الفوائد الصحية للمانغو

المانغو فاكهة استوائية لذيذة جداً وتقدم أيضاً مجموعة من الفوائد الصحية، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ك والبوتاسيوم وحمض الفوليك. ويعزز فيتامين سي جهاز المناعة ويحمي من الالتهابات، بينما يساهم فيتامين أ ومضادات الأكسدة في صحة الجلد والرؤية.

ويساعد محتوى الألياف الموجود في الثمرة في الهضم ويمنع الإمساك، في حين أن الخصائص المضادة للالتهابات في المانغو يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز الشعور بالسعادة العامة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى البوتاسيوم يدعم صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم، وأثناء الاستمتاع بهذه الفاكهة النضرة، من المهم أن ننتبه إلى موضوع الاعتدال، بسبب محتواها الطبيعي من السكر، ويمكن أن يتم تضمين المانغو كجزء من نظام غذائي متوازن، وفق طريقة صحية ومغذية لجني فوائدها المتعددة.