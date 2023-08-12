برقم مذهل.. رونالدو يحتل الصدارة مرة أخرى في أرباح إنستغرام السنوية

ضمن أخبار نجاحاته التي باتت شبه مألوفة، تفوق كريستيانو رونالدو مرة أخرى على أقرانه، وحصل على لقب أعلى رابح على إنستغرام للعام الثالث على التوالي.

ويقف الآن البطل الأسطوري الحائز على جائزة الكرة الذهبية Ballon D'Or خمس مرات، بعد انتقاله إلى المملكة العربية السعودية وتتويجه كأفضل رياضي في العالم، بفخر على قمة الشخصيات الأعلى ربحا في منصة أنستغرام لعام 2023.

وتستخدم أنستغرام أداة جدولة تعرف بـ Instagram Hopper HQ، للوصول إلى تشكيل هذه القائمة التي تدمج بيانات الملكية المتاحة للجمهور، وتحلل بدقة إمكانية الكسب لكل منشورات إنستغرام ويوتيوب لكل مستخدم فيما صار يُعرف بمقياس عالمي للتأثير على الإنترنت، وقد حصل رونالدو بهالته المغناطيسية الساحرة، على موقع قيادي.

مدى هيمنة رونالدو بالأرقام

يُؤكد المبلغ المذهل الذي يصل إلى 3.23 مليون دولار لكل منشور على انستغرام على جاذبية نجم الكرة رونالدو، حيث يتردد صدى كل منشور له مع ما يقرب من 600 مليون متابع له على منصة التواصل الاجتماعي الطاغية.

وأمام حجم هذه الأرقام، من الواضح أن تأثير رونالدو يتجاوز حدود الملعب وأنه يندمج بسلاسة في العالم الرقمي.

وفي ظل هذه القوة البرتغالية، يخطو رمز كرة قدمٍ آخر وهو ليونيل ميسي، في هذا الاتجاه إذ يحصل المايسترو الأرجنتيني مع كل منشور، على 2.6 مليون دولار، ليؤمن مكاناً لنفسه كأقرب منافس لرونالدو في القائمة. وبذلك فإن عظمتهم لا تتفوق على زملائهم الرياضيين فحسب، بل تتفوق أيضاً على النجوم من مختلف المجالات.

ويجد المشاهير مثل سيلينا جوميز وكايلي جينر ودواين جونسون "ذا روك" أنفسهم متأخرين خلف عمالقة عالم كرة القدم هؤلاء.

وضمن أفضل 20 لاعباً، تمكن اثنان فقط من الرياضيين الآخرين وهما نجم الكريكيت الهندي فيرات كوهلي والبرازيلي المعجزة لكرة القدم نيمار، من توفير موطئ قدم لهما متقدم نوعاً ما.

ويتفوق نيمار بشكل ملحوظ على رفيقه في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، محققاً ضعف أرباحه لكل منشور.

هذا ويأمل مايك بندر المؤسس المشارك لـ Hopper HQ، في الثروات المتصاعدة التي تحققت في العالم الرقمي. ويعلق قائلاً: "لا تزال الأموال السنوية التي يتم جنيها على المنصة تزداد كل عام وهذا ما يفاجئني".

وفي عالم يشهد صعود المؤثرين، يعتقد بندر أن الانبهار في النجوم الذين يحتفظون بأصالتهم يظل في القمة. وقد سلط الضوء على القوة التي لا تلين للكاريزما التقليدية للمشاهير، مشيراً إلى أن رونالدو وميسي يواصلان تأكيد هيمنتهما داخل وخارج الملعب.

ومع صعودهما إلى الصدارة، من الواضح أن رونالدو وميسي لا يحكمان الملعب فقط بل ويقودان المجال الرقمي أيضاً.

كذلك يتصدر النجم المؤثّر على إنستغرام Khaby Lame منصة تيك توك، لكن بالرغم من أرباحه الكبيرة إلبا أنها لا تزال أقل مقارنة بالمبلغ الهائل لرونالدو.