غراب "يداوم" في صيدلية بولاية "قوجا إيلي" التركية

نشأت علاقة صداقة فريدة بين غراب صغير وصيدلي تركي في ولاية "قوجا إيلي" شمال غربي تركيا، الذي اعتنى به بعدما وجده مصاباً.

وقال الصيدلي صمد كستانه (33 عاماً)، الذي يعيش في قضاء "تشاير أوفا" بولاية "قوجا إيلي"، إنه لاحظ فرخ غراب مصاب أمام منزله جراء سقوطه من السطح، قبل شهرين.

وأضاف أنه تولى علاج الغراب الصغير وبعد تماثله للشفاء حاول اطلاقه في الطبيعة، لكنه لاحظ أن الغراب لا يفارقه فقرر الاعتناء به في الصيدلية، واطلق عليه اسم "هاشمت".

ونوه أنه نشأت علاقة صداقة مميزة بينهما حتى أنه بات لا يغادر الصيدلية ولا يرغب في البقاء في القفص ويريد أن يكون دائما بجانبه.

ولفت إلى أن زبائن الصيدلية يندهشون عند رؤية الغراب في المكان وأن بعضهم بات يأتي خصيصا لرؤية "هاشمت".

وذكر أنهم في الصيدلية يتناوبون على الاعتناء بالغراب في أيام العطل، وأشار أنه عادة ما يصطحبه معه عندما يذهب لأماكن بعيدة.