مرصد أمريكي يلتقط صوراً لشهب "البرشاويات" الفلكية

التقط مرصد "ليك" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ظاهرة زخات شهب البرشاويات الفلكية.

وتظهر صور المرصد الحالة الفلكية في مشهد جميل يجذب عشاق الفلك والمهتمين.

وشهب "البرشاويات" عبارة عن جزئيات صغيرة من الغبار، تضرب الغلاف الجوي للأرض بسرعة 60 كيلومترا بالثانية، وتتبخر نتيجة لاحتكاكها بالهواء على ارتفاع نحو 100 كيلومتر، وتترك خيطًا من الضوء يسمى "الشهاب".

ويرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عمومًا، إلى أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس تدخل في مسار مذنبات قديمة، فحين تدخل هذه المخلفات الغلاف الجوي للأرض، تحترق في طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية.