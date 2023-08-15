ناسا: تموز 2023 الأشد حرارة منذ 1880

أعلن علماء من معهد غودارد لأبحاث الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن يوليو/ تموز الفائت كان الشهر الأشد حرارة منذ عام 1880.

وأفادت ناسا في بيان، الثلاثاء، أن يوليو 2023 شهد درجات حرارة أعلى بـ 0.24 درجة من الشهر ذاته في جميع الأعوام السابقة.

وأشارت أن الحرارة في يوليو 2023 سجلت قيمة أعلى بـ 1.18 درجة من متوسط درجات الحرارة بين عامي 1951-1980.

وأضافت: "بيانات ناسا تؤكد بالضبط ما شعر به المليارات من الناس حول العالم، درجات الحرارة في يوليو 2023 جعلت شهر يوليو أكثر الشهور احترار على الإطلاق".

وقال غافين شميدت، مدير معهد غودارد لأبحاث الفضاء، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاته، إن "يوليو الفائت لم يكن أكثر احترارا من أشهر يوليو السابقة فحسب، بل في الوقت نفسه كان الأكثر احترارا في سجلاتنا للممتدة لعام 1880".