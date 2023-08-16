ألمانيا تطلق اسم أول طبيبة تركية على شارع في دورتموند

أطلقت بلدية دورتموند بألمانيا اسم الطبيبة التركية "صفية علي" على أحد شوارع المدينة، وهي الأولى على دفعتها في جامعة ورزبورغ الألمانية.

وتم تنظيم حفل بمناسبة إطلاق الاسم الجديد، الأربعاء، شارك فيه القنصل التركي العام في "إيسن"، وعدد من المسؤولين المحليين.

وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على حياة أول طبيبة تركية، حيث درست الطب في ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، وزاولت مهنتها هناك طوال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تُدفن في مدينة دورتموند.

وقال عضو مجلس بلدية دورتموند إمره غوليج، إنه تم العثور على قبر صفية علي قبل عامين، ومن ثم منحت بلدية المدينة أهمية كبيرة لها.

وأضاف غوليج، في حديث مع الأناضول، أن البلدية رممت القبر أولاً، ومن ثم خصصت جائزة في الطب تحمل اسم صفية علي، التي ولدت بإسطنبول عام 1894، وتوفيت بمدينة دورتموند في 1952.

وأوضح أن الشارع المذكور كان يحمل سابقاً اسم ضابط نازي في الحرب العالمية الثانية، معرباً عن فخره جراء تبديل الاسم ومنحه اسم الطبيبة التركية الراحلة.

ولفت إلى أن صفية علي باتت قدوة في تركيا وألمانيا بفضل جهودها في ضمان حقوق المرأة، وفي مجال الطب.

وأفاد أن بلدية دورتموند ستمنح جائزة "صفية علي في الطب" عام 2024 لأول مرة، لافتا أن أعمال ترميم القبر على وشك الانتهاء.