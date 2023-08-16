جامعة تركية تقدم برنامج الدكتوراه في اللغة السريانية

أعلنت جامعة ماردين أرتوكلو Mardin Artuklu إطلاق برنامج الدكتوراه في قسم اللغة والثقافة السريانية التابع لمعهد اللغات الحية.

وأكد البروفيسور إبراهيم أوزكوشار رئيس الجامعة، أن التقليد العلمي السرياني القديم قد ترسخ بشكل أكبر مع تقديم برنامج الدكتوراه الجديد.

وأشار إلى أنه على مدى قرون، تم الحفاظ على التراث العلمي الآشوري ويتم إثرائه الآن من خلال هذا البرنامج.

وشهد قسم اللغة والثقافة السريانية الذي تأسس عام 2009 تحت مظلة معهد اللغات الحية في تركيا، العديد من الطلاب الذين يكملون دراساتهم في الماجستير.

وصرح أوزكوشار أن القسم الذي حظي باهتمامٍ كبير على الصعيدين المحلي والدولي، يتم متابعته عن كثبٍ بفضول.

مشيراً إلى أن قسم اللغة والثقافة السريانية سيقبل في فصل الربيع القادم من العام الدراسي 2023-2024، باحثي الدكتوراه للمرة الأولى.

وأضاف: "سيساهم هذا البرنامج بشكل كبير في مجال دراسات علم الآشوريات في تركيا. وسيتم من خلال برنامج الدكتوراه، رعاية الأكاديميين والباحثين الأكفاء وتزويدهم بمعرفة عميقة باللغة السريانية والثقافة واللاهوت والأدب والتاريخ، وكذلك الإتقان العلمي للغة".

موضحاً أن الخريجين سيكونون قادرين على إجراء أبحاث متعددة التخصصات تتماشى مع هيكل ماردين والمنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تخصصهم بعد التخرج في هذا المجال سيمكنهم من أن يصبحوا شخصيات مؤثرة على نطاق عالمي.

يذكر أنه بصرف النظر عن المواطنين الأتراك، يتابع طلاب من 5 دولٍ مختلفة دراساتهم العليا في قسم اللغة والثقافة السريانية. ومن المنتظر أن يوسع برنامج الدكتوراه هذا الطيف ويثريه.