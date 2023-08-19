نجار تركي يجسد تراث الأناضول بنماذج مصغرة

يعمل النجار التركي "أحمد إلغين" على صنع نماذج خشبية مصغرة لأدوات كانت مستخدمة في الماضي كالمحراث وعربات الخيول والأباريق التي لها مكانة هامة في ثقافة منطقة الأناضول.

وقال إلغين، المقيم في قضاء دفالي بولاية قيصري وسط تركيا، إنه تقاعد عن العمل بسبب مشاكل صحية.

ولفت إلغين، في حديث لوكالة الأناضول، إلى أنه بعد التقاعد قرر أن يفتح ورشة صغيرة كي يملأ وقت فراغه، ويسهم في تعريف الأجيال الشابة بتراث الأناضول والأدوات التي كانت مستخدمة في أيام طفولته.

ونوه أن يقوم بصنع نماذج خشبية مصغرة للعديد من الأدوات العائدة لثقافة الأناضول، والتي بدأ الناس ينسونها.

ولفت النجار التركي إلى أن بعض الشبان عندما يشاهدون أعماله يندهشون لأنهم لا يعرفون تلك الأدوات التي كانت مستخدمة في الماضي .