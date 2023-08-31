ظاهرة القمر العملاق الأزرق النادر يُبهج تركيا ومراقبي النجوم حول العالم

ظهر في سماء تركيا حدث سماوي خاص إذ أبهر القمر الأزرق العملاق النادر مراقبي النجوم المتحمسين بعرض ساحر ليلة الأربعاء.

وصاحب تألق القمر ظهور زحل، الكوكب الحلقي، الذي أمكنت رؤيته مع القمر، ما وفر مشهدًا مثيرًا للإعجاب لأولئك المحظوظين بما يكفي لتمتعهم بظروف مناخية صافية.

هذا الحدث الفريد حدث باكتمال القمر الثاني لشهر أغسطس، مما أكسبه لقب "الأزرق". وقرب القمر من الأرض جعله أكثر روعة، ما أدى إلى تصنيفه على أنه قمر عملاق. هذا القرب جعل القمر يبدو أكبر وأكثر سطوعًا من المعتاد، فقد وصل إلى مسافة حوالي 357,344 كم، وهو أقرب قليلاً من القمر العملاق في الأول من أغسطس، والذي كان أبعد بأكثر من 160كم.

هل فاتك هذا الحدث، عليك إذن الانتظار فمن غير المتوقع ظهور القمر الأزرق العملاق التالي حتى عام 2037. ومع ذلك، لا يزال هناك شيء نتطلع إليه، فمن المقرر أن يزين السماء قمر عادي آخر في نهاية سبتمبر/أيلول وسيكون الأخير لهذا العام.

القمر العملاق الأزرق حدث فلكي نادر يحدث عندما يتزامن البدر مع كل من القمر العملاق والقمر الأزرق. ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، ما يجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد. ويحدث القمر الأزرق عندما يظهر قمران مكتملان في شهر واحد.

ومصطلح "القمر الأزرق" هو في الواقع تسمية خاطئة، فالقمر لا يتحول فعليًا إلى اللون الأزرق. استخدم المصطلح لأول مرة في الأربعينيات من تقويم المزارعين في ولاية ماين لوصف اكتمال القمر الثاني في شهر واحد. ومع ذلك، فإن التعريف الأصلي للقمر الأزرق هو القمر الثالث في موسم به أربعة أقمار كاملة.

لرؤية القمر العملاق الأزرق، تحتاج إلى سماء صافية. ويشرق القمر من الشرق مساء ويغرب من الغرب صباحا. ويمكنك مشاهدته بالعين المجردة، أو من خلال المنظار أو التلسكوبات.