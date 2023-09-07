تركيا تنضم إلى برنامج دعم الرقمنة التابع للاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستساهم في برنامج الرقمنة التابع للاتحاد الأوروبي، بقيمة 8.1 مليار دولار لدفع عملية رقمنة المؤسسات والشركات العامة.

وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة إنها "وقعت اتفاقية شراكة مع تركيا لانضمامها في برنامج الرقمنة الأوروبي".

وأوضح البيان أنه بمجرد الانتهاء من عملية التصديق، "ستكون تركيا قادرة على الوصول إلى فعاليات برنامج الرقمنة الأوروبي، وهو برنامج يمتد بين 2021-2027 بميزانية إجمالية تبلغ 8.1 مليار دولار".

وبموجب البرنامج، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنظمات العامة وغيرها، من التقدم بطلبٍ للحصول على منح الاتحاد الأوروبي لمشاريع تهدف إلى تطوير التقنيات الرقمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية المتقدمة وإنشاء مراكز للابتكار الرقمي في تركيا.

وأعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن أملها في أن تعمل تركيا من خلال هذا البرنامج على "تعزيز الروابط الوثيقة مع اقتصاد ومجتمع الاتحاد الأوروبي، والتعاون بشكل أكبر في تطوير قدرات أوروبا التكنولوجية".