انطلاق المسابقة الدولية الخامسة عشرة للروبوت في بورصة التركية

بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بوزارة التربية الوطنية، بدأت المسابقة الدولية الخامسة عشرة للروبوت في ولاية بورصة التركية وسط حماسٍ شديد من الفرق المتنافسة. وتهدف مسابقة هذا العام إلى زرع الاهتمام والحماس في مجال الروبوتات والتكنولوجيا في عقول الشباب.

وجاء الافتتاح الرسمي للحدث يوم الخميس 7 أيلول في مجمع نعيم سليمان أوغلو الرياضي، حيث أكد نائب وزير التعليم الوطني كمال شامل أوغلو على التطور الملحوظ لمسابقات الروبوتات على مدى السنوات، مع تزايد عدد المشاركين الشباب الذين أظهروا تفانيهم في هذا المجال.

وشارك في دورة هذا العام ما يقرب من 12.716 شاباً، ساهم كل منهم بمشاريع مبتكرة.

وفي خطابه في حفل الافتتاح، أعرب شامل أوغلو عن ثقته في هؤلاء التكنولوجيين الطموحين، قائلاً: "نشكر شبابنا وشاباتنا، الذين غرسنا في قلوبهم حب التكنولوجيا، لكي نضمن بهم صعود القرن التركي إلى آفاق أعلى. ولدينا إيمان لا يتزعزع في هذه المهمة، إذ تعد رعاية ذوي التفكير العلمي القادرين على إنتاج تكنولوجيا الأتمتة الصناعية في عصر المعلومات والاتصالات هذا، أمراً بالغ الأهمية. إن تزويد شبابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة، يتماشى مع رؤية تركيا لتصبح بلداً منتجاً ورائداً في مجال الروبوتات".

وكشف نائب الوزير شامل أوغلو أيضاً أن المنافسة ستشمل 14 فئة مختلفة، وأكد اعتقاده بأن المشاركين سيرفعون تكنولوجيا الروبوتات في تركيا إلى مستويات عالية جديدة خلال احتفال الجمهورية بمرور 100 عام.

من جانبه سلط محمود دميرطاش والي بورصة الضوء على الدور الهام لتكنولوجيا المعلومات في تلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين. وشدد على أهمية تعزيز المجتمعات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنتاج المبتكر، مؤكداً بالقول:

"نحن ملتزمون بإعداد أبنائنا للمستقبل وتسخير كافة الموارد المتاحة لتحقيق هذه الغاية. ولا شك أن القوة الدافعة وراء هذه الجهود هي وزارة التربية والتعليم الوطني. إن شبابنا هم حجر الزاوية في أمتنا، وهم من يشكلون مصيرها، فالمستقبل المزدهر والآمن يعتمد على الشباب المسلحين بالعلم والأخلاق والذين بإمكانهم قيادة الحياة مسترشدين بقيمنا المشتركة".

كما تحدث علي قره غوز المدير العام للتعليم المهني والتقني، بالتفصيل عن موضوع هذا العام "الجمهورية والتكنولوجيا"، وأعلن بفخر مشاركة الطلاب ليس فقط من تركيا ولكن أيضاً من أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وألبانيا والولايات المتحدة والبوسنة والهرسك وجورجيا وكرواتيا والجبل الأسود وكازاخستان وقيرغيزستان وليبيا وماليزيا وأوزبكستان وباكستان وبولندا ورومانيا والأردن واليونان.

وقد حظي هذا الحدث بدعم من مختلف السلطات، بما في ذلك علي نور أقطاش رئيس بلدية بورصة وأوكتاي يلماز رئيس بلدية يلدريم، وكلاهما أعربا عن امتنانهما لأولئك الذين ساهموا في تنظيم هذه المسابقة المرموقة.

وتتميز مسابقة هذا العام بمجموعة رائعة من الفئات، بما في ذلك "ذراع الروبوت الصناعي"، و"متابع الخط ذو المستوى الأساسي" و"متابع الخط ذو المستوى المتقدم" و"متابع الخط السريع"، و"مركبة جوية بدون طيار" و"ميني سومو" و"مشغل التصميم"، و"جامع البيض" و"سيد المتاهة" و"روبوت كاسر الغبار ذو المستوى الأساسي" و"مشروع مستقل" و"موضوع محدد" و"مركبة تحت الماء " و"المركبة المستقلة"، وقد ضم التنافس إجمالي 4.733 روبوتاً.

ومن المقرر أن تجذب مسابقة الروبوت الدولية الخامسة عشرة، المشاركين والمشاهدين على حدٍ سواء حتى اختتامها في 9 سبتمبر/أيلول.