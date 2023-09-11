فرق إنقاذ تسابق الزمن لإخراج مستكشف أمريكي من كهف في مرسين

تواصل فرق الإنقاذ العمل من أجل إخراج مستكشف أمريكي أصيب بنزيف في المعدة، محاصر في كهف بولاية مرسين التركية.

وتتأهب فرق الإنقاذ عند أحد مخارج كهف "موركا" لتقديم المساعدة للمستكشف الأمريكي مارك ديكي (40 عاما) لسحبه من الكهف، بحسب وكالة الأناضول.

ويشارك في عملية إنقاذ المستكشف الأمريكي مارك ديكي (40 عاماً) 196 عنصراً من 8 دول إلى جانب تركيا، وذلك بتنسيقٍ من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وتمكنت فرق الإنقاذ من سحب ديكي إلى مسافة تبعد 400 متر عن مخرج الكهف.

ومن المقرر أن تستمر عملية إجلاء ديكي الذي أكد الأطباء بأن حالته الصحية جيدة حالياً.

وكان ديكي الذي نزل إلى كهف "موركا" في 3 سبتمبر/أيلول الماضي للقيام بأعمال استطلاعية، أصيب بنزيف في المعدة على عمق 1276 متراً تقريباً.