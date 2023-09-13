آي فون 12 في مرمى اتهامات الحكومة الفرنسية لإصداره إشعاعات زائدة

أمرت "الوكالة الوطنية الفرنسية للترددات" شركة آبل بسحب هاتفها آيفون 12 من الأسواق لأنه يصدر مستويات عالية للغاية من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

ودعت الوكالة التي تشرف على متابعة الترددات الكهربائية والتعرض العام للإشعاع الكهرومغناطيسي، شركة آبل إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة لإصلاح هذا الخلل بسرعة".

وقالت الوكالة في بيان إنها ستراقب التحديثات التصحيحية لهواتف آيفون 12، وإن لم تنجح سيتعين على آبل استدعاء الهواتف التي تم بيعها بالفعل.

وأضافت أنها فحصت 141 هاتفا مؤخرا، بينهم آيفون 12، بحثا عن موجات كهرومغناطيسية بإمكان جسم الإنسان أن يمتصها.

وذكرت الوكالة أنها وجدت مستوى امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية عند 5.74 واط لكل كيلوغرام خلال اختبارات وضع الهاتف في اليد أو الجيب، وهو أعلى من المعيار الذي حدده الاتحاد الأوروبي، والبالغ 4 واط لكل كيلوغرام.

وقالت الوكالة إن هاتف آيفون 12 وصل إلى الحد الأدنى عند تقييم مستويات الإشعاع للهاتف سواء كان في سترة أو حقيبة.