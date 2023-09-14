المكسيك تعرض أجساماً غريبة "غير بشرية" عمرها ألف عام

أثارت أجسام "غريبة" يتجاوز عمرها ألف عام في المكسيك اهتماماً واسعاً، لا سيما بعد عرض صور لجثتين مشرحتين لكائنات (غير بشرية) فضائية مفترضة.

وعقدت مجموعة من الخبراء الدوليين جلسة استماع في مجلس النواب المكسيكي لمناقشة مشاهدات خارج كوكب الأرض، حيث قدم الصحفي خايمي موسان للنواب جثثاً مزعومة لكائنات "غير بشرية".

وحضر خبراء وسياسيون من اليابان والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وبيرو، الثلاثاء، بهدف مناقشة الظواهر الغريبة غير المحددة، أو UAP - وهو المصطلح الذي حل محل الأجسام الطائرة غير المحددة أو الأجسام الطائرة المجهولة.

وقدم موسان للنواب جثتين مشرحتين لكائنات فضائية مفترضة، والتي، بحسب الصحفي نفسه، ومدير البرنامج "تيرسر ميلينيو"، تمت دراستهما من قبل الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أعلى أكاديمية في البلاد.

فيديو | عرض بقايا مومياء "غير بشرية" في #المكسيك..

"المومياوات البيروفية" المكتشفة عام 2017 تحتوي على ثلاثة أصابع ورؤوس ممدودة، مع حمض نووي غير بشري.. وتهدف المكسيك إلى أن تكون أول دولة تعترف بوجود كائنات فضائية pic.twitter.com/8omxvwh3Bl ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣

وتم العثور على "الجثتين الغريبتين" المزعومتين في مدينة كوسكو بالبيرو (جنوب شرق) عام 2017، ويبلغ عمرهما 1000 عام، بحسب موسان.

وأضاف: "أنها كائنات غير بشرية وليست جزءاً من تطورنا الأرضي، وبعد اختفائها لا يوجد تطور لاحق".

وكان ريان جريفز، وهو ضابط عسكري أمريكي سابق، حاضراً أثناء الجلسة، والذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن تجاربه مع طائرات مجهولة الهوية خلال فترة عمله كطيار في الجيش في أواخر يوليو/ تموز الماضي.

وكتب جريفز، على منصة "إكس" (تويتر)، أن "موسان يتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاماً. في ذلك الوقت، قدم الباحث أدلة مفترضة على وجود حياة غريبة في العالم، مثل مقطع مصور يوثق تشريح جثة كائن فضائي".

وقال موسان في جلسة الاستماع: إنه "أمر جيد أن ندرك هذه الظواهر في المكسيك، ما يجعل بلادنا من أوائل الدول التي قبلت وجود غير البشر على الكوكب".

واختتم حديثه قائلاً: "هذه العينات ليست جزءاً من تاريخنا التطوري على الأرض، فهي ليست كائنات تم انتشالها من تحطم جسم غامض.. وبدلاً من ذلك، تم العثور عليها في مناجم الدياتوم (الطحالب) وأصبحت بعد ذلك متحجرة".