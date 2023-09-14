جولة استكشافية على أسواق "الغذائيات البطيئة" في تركيا

تستمر حركة "الغذائيات البطيئة" في الازدهار في تركيا، حيث تقام الآن 5 أسواق "محلية" في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سوق موغلا، الذي أقيم في 26 أغسطس/آب، والذي شمل أيضاً "مهرجان أطباق الزفاف".

وتُعرّف "الغذائيات البطيئة" بأنها حركة دولية تركز على الغذاء والزراعة، وتؤكد على أهمية استهلاك الأغذية المنتجة محلياً والتقليدية وعالية الجودة، مع تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والحفاظ على التقاليد الغذائية الثقافية. وتسعى الحركة إلى ربط الناس بمصادر طعامهم وتعزيز التقدير الأعمق لفنون الطهي والنظم البيئية المحلية.

ويواصل مجتمع "الغذائيات البطيئة" في تركيا، والذي يضم الآن حوالي 45 منظمة في جميع أنحاء البلاد، ازدهاره، مع افتتاح اثنين من "أسواق الأرض" هذا الصيف وحده. ما يعني أن تركيا لديها 5 من "أسواق الأرض" الـ 95 المساهمة في منظمة الأغذية البطيئة العالمية بأكملها.

هذا وقد افتُتح أحدث سوق منها في موغلا في شهر يوليو/تموز، وسيُعقد شهرياً في منطقة أراستا التاريخية في منطقة مينتيش التابعة للولاية.

مهرجان أطباق الزفاف

في 26 أغسطس/أب عرض سوق موغلا أطباق الزفاف التقليدية المعدة في تركيا والمخصصة للمنطقة في مهرجان خاص جداً أقيم على هامش السوق. واستمر "مهرجان أطباق الزفاف" من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 8:00 مساءً. وعقدت خلاله ندوات وورش عمل وعروض رقص وموسيقى.

ودقت الأجراس في انطلاق المهرجان 48 مرة دلالة على رمز ولاية موغلا، وبعد ذلك تم توزيع "كشكي" وهو طبق زفاف تقليدي مكون من القمح والأرز والدجاج أو اللحم المبشور، وفقاً للعادات في حفلات الزفاف التركية.

كما اختبر الزوار ما يحدث تقليدياً في بيتي العريس والعروس في يوم زفافهما. وتم تمثيل منزل العريس التركي التقليدي في خان "باغجيلار"، حيث اجتمع المتفرجون في الساعة 4:00 مساءً، ومن هناك انطلقوا إلى منزل العروس حوالي الساعة 4:30 مساءً والموجود في سوق زاهر.

سوق المنتجين المحليين

تقيم منظمة "غوكوفا للغذائيات البطيئة" سوقاً شهرياً منتظماً يعرض منتجات المزارعين والحرفيين المحليين، من المنتجات الذواقة والنباتية والخالية من الغلوتين إلى المنتجات المزروعة محلياً ومجموعة واسعة من الحرفيين المشاركين في صنع الأعمال الفنية والحرف اليدوية والإكسسوارات والمزيد.

ويقام هذا السوق الخاص عادةً يوم الأحد الثالث من الشهر تقريباً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، في سوق أق ياقة، ويُعرف باسم "سوق المنتجين المحليين"، ويقام في شبه جزيرة غوكوفا/موغلا التي تضم مدينة أق ياقة الشهيرة لممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعياً.

وقد تحولت هذه المنطقة من موغلا، مثل العديد من وجهات العطلات الشهيرة الأخرى، بسرعة إلى مدن تضم الآن الموظفين الرقميين وغيرهم من المهنيين وسكان المدن من جميع أنحاء العالم. وبينما راح هذا الاتجاه ينمو بالفعل، أصبحت هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تدفق الهجرة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية خلال الوباء. ومع ذلك، فإن هذا يجعل سوق المنتجين المحليين ممتعاً للغاية حيث تكون المنتجات الزراعية متاحة جنباً إلى جنب مع الطهاة والخبازين المنزليين الذين يقومون بإعداد الوجبات الخفيفة التركية التقليدية والكعك، كما سيعرض الحرفيون من الدرجة الأولى الذين يعملون مع مجموعة متنوعة من الوسائط منتجاتهم .

قسطمونو

هذا الصيف، قبل أن تصبح موغلا الوجهة الخامسة لإقامة "سوق الأرض" للغذائيات البطيئة، أصبحت قسطمونو الوجهة الرابعة بانضمامها إلى فوجا/إزمير وشيلة/إسطنبول وطرسوس/مرسين، والتي تركز على تقديم البائعين الذين يعرضون المنتجات والتخصصات المنتجة محلياً من المنطقة. وسيقام السوق كل أسبوعين في ساحة الجمهورية.

كيفية العثور على أحد "أسواق الأرض"

حددت بعض هذه الأسواق تواريخ وأوقات معلنة كما هو الحال في إزمير، حيث يقام "سوق الأرض" كل يوم أحد من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً. ويمكن للمقيمين في إسطنبول زيارة "سوق الأرض" في شيلة، والذي يعد الأطول في العالم ويقام يومي الجمعة والأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ويمكن تغيير التواريخ وإضافة أحداث جديدة، لذلك ينبغي التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظمات "الغذاء البطيء" للمدن المراد زيارتها على وجه التحديد.