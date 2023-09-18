الشيخة موزا أميرة قطر تنضم لإعلان السيدة الأولى أردوغان "صفر نفايات"

وقعت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، أميرة قطر، إعلان حسن النية للترويج العالمي لمشروع "صفر نفايات" في لقاء مع السيدة الأولى أمينة أردوغان يوم الأحد في نيويورك.

تم تطوير المشروع بشكل مشترك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسيدة أردوغان في عام 2022.

وخلال اجتماعهما في نيويورك، ناقشت أردوغان والشيخة موزا، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، جهودهما الثنائية في الأمم المتحدة ومجالات التعاون المحتملة.

وفي منشور حول الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت أردوغان عن سعادتها بلقاء الشيخة موزا وشكرتها على التزامها الثابت بالمبادرة العالمية.

وكتبت السيدة الأولى: "أشكرها على مساهمتها في مشروع صفر نفايات من أجل مستقبل بيتنا المشترك، العالم".

من جانبها، هنأت الشيخة موزا السيدة الأولى على دورها كرئيسة للمجلس الاستشاري للأمم المتحدة للشخصيات البارزة المعني بصفر نفايات، والذي تولته بعد أن طلب منها غوتيريش ذلك.

وقد انضمت إلى إعلان حسن النية، الذي وقعته في البداية السيدة الأولى والأمين العام للأمم المتحدة، منذ ذلك الحين زوجات حوالي 30 رئيس دولة، بما في ذلك رؤساء فرنسا وكوريا الجنوبية وباراغواي وكوبا.