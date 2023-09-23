تعرف على طرق تلقي الدورات التعليمية في إسطنبول وخارجها

مع بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر/أيلول، يحبذ البعض البدء في تعليم نفسه من خلال الالتحاق بعدد من الدورات التدريبية القصيرة أو الطويلة الأجل الجذابة، لإثراء معرفته حول موضوع يثير اهتمامه أو اكتساب مهارة ما وإتقانها كما كان يحلم دائماً.

وسواء كان المتعلم يرغب في إتقان مهارةٍ جديدة أو صقل حرفة أو تعلم لغة أو التعرف على المزيد من الأشخاص أو ممارسة اللغة التركية أو غير ذلك، فإن التسجيل في الدورات التعليمية يمكن أن يكون أحد أكثر الأنشطة المفيدة على الإطلاق. ومع بداية العام الدراسي وانخفاض درجات الحرارة، فإن هذا الوقت من العام هو التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه الناس بوضع أهدافٍ جديدة، والتعليم المستمر هو وسيلة لدعم هذه العملية.

إضافةً إلى ذلك فإن العديد من البرامج والدورات الجديدة تنطلق بالتزامن مع فصل الخريف وقرب انتهاء موسم العطلات الصيفية. لذا، يقدم هذا المقال نظرةً على 3 طرق مختلفة ممتازة ومتوفرة في إسطنبول وخارجها، لتوسيع آفاق الراغبين بالتعلم وتعزيز مهاراتهم.

الطريقة الأولى:عبر الانترنت مع الخبراء

على خطى سلسلة Masterclass الأمريكية تقدم منصة Neoskala التركية عبر الإنترنت، ما يقرب من 90 دورة تدريبية حول كل شيء، بدءاً من البستنة إلى الموسيقى وحتى رقصة التانغو التي يمكنك الالتحاق بها عبر الإنترنت في أي وقت وأنت مرتاح في منزلك. وليس هذا فحسب بل يتم تدريس هذه الدورات على أيدي رواد وخبراء في المجال. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرء من خلال هذه المنصة أن يأخذ دورة تدريبية حول "التفسيرات الحديثة للمطبخ الأناضولي" باللغة التركية، والتي يتم تدريسها على يد واحد من أشهر الطهاة في تركيا. وتأتي ورشة العمل هذه على شكل 3 فصول عبر الإنترنت مع فرصةٍ للمشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة افتراضية مباشرة مع المعلم.

وسواء كانت هناك مهارة تريد اكتسابها أو تحسينها أو موضوع تريد التعمق فيه، فإن Neoskala لديها مجموعة واسعة حقاً من المناهج الدراسية المعروضة. بدءاً من فهم الاكتئاب وحتى بناء المقاومة العاطفية، والتعرف على تاريخ الفن أو الأنواع السينمائية، أو تقنية البرمجة والتصميم. وهناك ثروة من المواضيع التعليمية للاختيار بينها، بالإضافة إلى دروس حول التطبيقات العملية.

وبينما تطول القائمة، من المؤكد أن هناك شيئاً معروضاً من شأنه أن يثير اهتمام أي شخص. وهذا يعني أنه يمكن أيضاً تقديم الدورة كهدية لإثراء حياة شخصٍ ما. كما يمكن شراء الدورات التدريبية حسب الطلب، مع خيار الاشتراك السنوي الذي يسمح بالوصول إلى جميع الدورات التدريبية المعروضة. وتعد فوائد هذه المنصة متعددة، ولكن بالنسبة للمبتدئين، فهي توفر فرصة للتعرف على رواد تركيا وطريقةً مريحة للتعلم الموسع. كما أن أخذ دروس كهذه لا يؤدي فقط إلى تحسين مهارات الطبخ والموسيقى وغير ذلك، بل يمكن أن يكون أيضاً طريقةً للتدرب على تحسين اللغة التركية، عبر جهاز الكمبيوتر المتصل بالانترنت.

الطريقة الثانية: موقع Workshopix للتعلم والمغامرات الاجتماعية

Workshopix هو موقع إلكتروني يتم فيه تقديم دورات وتدريب حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالممارسات الشاملة والتنمية الذاتية. من الممارسات التطبيقية لليوغا إلى البيلاتس إلى التاي تشي إلى الخوض في موضوعات مقصورة على فئة معينة مثل علم التنجيم والتارو، إلى تعلم كيفية تعزيز احترام الذات وغيرها.

وبالإضافة إلى كونه منصة للتعرف على برامج التطوير الشخصي المستمرة في المراكز والأماكن في جميع أنحاء البلاد، فهو أيضاً موقع ويب حيث يتم تقديم عروض العطلات، ما يعني أنه بالإمكان الجمع بين ممارسة شاملة معينة مع الموقع والمجتمع الذي تسعى إلى تجربته.

لهذا السبب يعتبر Workshopix "تجربةً اجتماعيةً" لأنه يوفر للكثيرين الفرصة للشروع في تعلم اليوغا الذي ربما كان حلماً في السابق، حيث ينضم العديد من المشاركين إلى هذه الأحداث بمفردهم وبقصد تعلم ممارسة جديدة، والاستمتاع بالوقت والحصول على بعض الراحة والاسترخاء مع إتاحة خيار الاختلاط الاجتماعي أيضاً. وبالتالي، يعد Workshopix رائعاً للتعرف على الدورات التدريبية الشخصية المستمرة، بالإضافة إلى خيارات العطلات الشاملة في جميع أنحاء البلاد. وتشكل الأماكن المذهلة مثل داليان وإفسس وجهاتٍ لإقامة الدورات والأنشطة، ما يعني أنه يمكن للمرء مضاعفة التعلم والتفاعل مع الآخرين مع اكتشاف جزءٍ مختلفٍ من تركيا أيضاً. لكن خلاصة القول هي أن Workshopix هو المكان الذي يمكن للمرء أن يجد فيه فرصاً للمشاركة مع الآخرين وربما تكوين صداقات جديدة متشابهة في التفكير مع أناس متشابهين.

الطريقة الثالثة: معهد إسطنبول "إسمك"

يقدم معهد إسطنبول Ismek ما يقرب من 1000 فصل دراسي عبر الإنترنت وشخصياً، على المدى القصير والطويل، وفي أي موضوع تقريباً. والمعهد هو مبادرة أنشأتها بلدية إسطنبول كما تمثل الحروف الأولى من اسمه İsmek، وهو عبارة عن منصة تعليمية مستمرة وممتدة تضم ما يقرب من 1000 دورة تدريبية، والتي يؤدي معظمها إلى حصول المشاركين على شهادة رسمية مصدقة.

وتتراوح الدورات التي يقدمها İsmek بين الهوايات والمعرفة وفرص العمل، ما يعني أنه يمكن للمرء أن يأخذ دروساً في الغيتار أو يتعلم لغة أجنبية أو مهارات الخَبز أو أن يكون صاحب مقهى وغير ذلك من مجموعة المواضيع والدورات التدريبية المتوفرة.

وإذا كنت تسعى إلى تعلم اللغة، فإن معهد İsmek لا يقدم دروساً في اللغة الألمانية والروسية والعربية والإنجليزية فحسب، بل يقوم أيضاً بتدريس اللغة اليابانية وكيفية فك رموز النص العثماني، كما يقدم دورات للتعمق في معاني القرآن الكريم.

كما تتوفر مجموعة واسعة من دورات الحرف اليدوية مثل صناعة المجوهرات والأعمال الخشبية والحياكة والمزيد. وإذا كنت ترغب في استخدام آلة موسيقية جديدة، فيمكنك الاستفادة من الدورات التدريبية المتوفرة التي تمتد من البزق إلى الإيقاع بالإضافة إلى الكلاسيكيات المشهورة مثل الغيتار والتشيلو والبيانو إلى جانب خيار تعلم الجوانب الفنية لتسجيل الموسيقى. أما إذا كان الطبخ هو شغفك، فإن الدورات التدريبية المقدمة في İsmek يمكن أن تمنحك مهنة احترافية في هذا القطاع من خلال مجموعة كبيرة من برامج الشهادات المتاحة. وبعض الدورات التدريبية تقام لمرةٍ واحدة، في حين أن بعضها الآخر عبارة عن أحداثٍ أسبوعية، ولكن الشيء الثابت هو أن حضور هذه الدورات مجاني.