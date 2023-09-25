تسمية مدينة شوشة الأذربيجانية عاصمة للثقافة الإسلامية للعام القادم 2024

وقع الاختيار على تسمية مدينة شوشة درّة مدن إقليم قره باغ الأذربيجاني عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن وزيرها عادل كريملي شارك في المؤتمر الثاني عشر لوزراء ثقافة العالم الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن كريملي اقترح على منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) خلال المؤتمر، تسمية شوشة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024.

وأضاف البيان أن مقترح كريلمي قوبل بالترحيب بالإجماع لتكون شوشة "عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024".

جدير بالذكر أن شوشة اختيرت العاصمة الثقافية للعالم التركي لعام 2023.

وتعتبر شوشة العاصمة التاريخية ولؤلؤة المدن المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني عام 2020.

بنيت المدينة عام 1752، على يد مؤسس خانية قره باغ، باناه علي خان، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأذربيجانيين كونها تحتضن العديد من المعالم التاريخية وهي مكان ولادة العديد من العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ البلاد.

واحتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو/ أيار 1992، قبل تحريرها على يد الجيش الأذربيجاني في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.