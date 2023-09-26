هيكل ديناصور عمره 150 مليون سنة يعرض للبيع في مزاد بباريس

أعلنت دار مزاد فرنسية عن عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 150 مليون سنة للبيع عبر مزاد علني في باريس، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأفادت دار المزاد الفرنسية "دروت" (Drouot) في بيان، الثلاثاء، أن الديناصور "باري" الذي سيعرض هيكله العظمي للبيع في المزاد من فصيلة "كامبتوسوروس".

وأشارت إلى أن "باري" عاش قبل 150 مليون سنة، ويتوقع أن يصل سعر هيكله العظمي إلى 1.2 مليون يورو.

ولفتت أن هيكل "باري" تم اكتشافه مطلع الألفية في ولاية وايومنغ الأمريكية، ويتميز بأن جمجمته السليمة على نحو كبير.

تجدر الإشارة أن عالم الحفريات باري جيمس كان أول من رمم هيكل الديناصور البالغ طوله مترين، وسماه باسمه.