مؤسسة التكنولوجيا التركية تستعد للمشاركة في مؤتمر الفضاء في باكو

تستعد مؤسسة التكنولوجيا التركية التي تضم الشباب المتحمسين للمساهمة في "الحركة التكنولوجية الوطنية" في تركيا، والتي تقوم بأنشطةٍ ناجحةٍ في جميع أنحاء البلاد، للمشاركة بمؤتمر الفضاء المقرر عقده الشهر المقبل في أذربيجان.

وذكر بيان مؤسسة التكنولوجيا التركية T3، أنها قررت المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية، الذي سيعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وستكون المؤسسة، إلى جانب 500 متسابق من منتجي المشاريع من مهرجان تكنو فاست للتكنولوجيا والفضاء الرائد في تركيا، تحت الأضواء بفضل جناحها في مؤتمر الفضاء.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس أمناء T3 ورئيس مجلس إدارة تكنو فاست.

ومما جاء في البيان: "سيعقد المؤتمر الدولي الرابع والسبعون للملاحة الفضائية، حيث سنتعمق في أعماق الفضاء ونقدم الأبحاث العلمية، في أذربيجان في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول. وسنكون هناك مع 500 متسابق من الذين ينتجون مشاريع في تكنو فاست".

وقال بيرقدار: "بينما تشجعنا السماء على استكشاف كل أسرارها، دعونا نلتقي في باكو تحت نفس السماء".

ويستضيف المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، وهو حدث هام يجمع الجهات الفاعلة العالمية في مجال الفضاء، أكثر من 6000 مشارك كل عام.

ويغطي هذا البرنامج جميع جوانب صناعة الفضاء وموضوعاتها، ويقدم أحدث المعارف والتطورات الفضائية في الأوساط الأكاديمية والصناعة وفرص التواصل مع الأفراد والشركات المساهمة.

يذكر أن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يغير الدولة والموضوع والمنظم المحلي كل عام، ما يسمح للجميع معرفة المزيد عن مسرح الفضاء العالمي وأن يصبحوا جزءاً منه.

ويحمل موضوع هذا العام عنوان "التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصةً".