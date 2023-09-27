منظمة الصحة العالمية: المتحورات الجديدة "لم تغير من شدة كورونا"

كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن "المتحورات الجديدة لم تغير من شدة فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا الحالية تظل "آمنة وفعالة" للوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات المرتبطة بالفيروس.

وخلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة فريق المنظمة التقني المعني بفيروس كورونا إن "السلالات الجديدة من الفيروس لم تغير من شدة المرض"، في إشارة إلى متغيرات مثل BA.2.86 (Pirola)، وXBB.1.15، وEG.5 (Eris)، وXBB.1.16.

وأضافت كيرخوف: "لم نرصد تغيرا في الخطورة، والخبر السار هو أن إجراءاتنا المضادة ناجحة".

وأشارت إلى أن لقاحات كورونا الحالية تظل "آمنة وفعالة" للوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات المرتبطة بالفيروس.

كما لفت رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي شارك بالمؤتمر الصحفي نفسه، إلى الاتجاهات المثيرة للقلق للجائحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال غيبريسوس إن حالات الاستشفاء وحالات الطوارئ زادت في الأيام الـ 28 الماضية، خاصة في الأمريكيتين وأوروبا، في حين أن مستويات التطعيم بين الفئات الأكثر عرضة للخطر لا تزال "منخفضة بشكل مثير للقلق".

وأضاف أن ثلثي سكان العالم حصلوا على سلسلة أولية كاملة، لكن الثلث فقط حصل على جرعة إضافية أو معززة.

وأردف: "ربما لم يعد فيروس كورونا يشكل الأزمة الحادة التي واجهناها قبل عامين، إلا أن هذا لا يعني أن نتجاهله".

واختتم قائلاً: "بذلت بلدان العالم جهوداً كبيرة لبناء أنظمتها للاستجابة لكورونا، ونحن نحث هذه البلدان على الحفاظ على هذه الأنظمة، لضمان حماية الأشخاص وإجراء الاختبارات اللازمة لهم وتقديم العلاج من فيروس كورونا وغيره من التهديدات المعدية".