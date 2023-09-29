تركيا تطلق مشاريع صديقة للبيئة لإنقاذ بحيرة وان

تتطلب عملية معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة مجموعة من المراحل، بدءاً من التنظيف الميكانيكي وحتى وحدات المعالجة البيولوجية، ما يضمن إزالة الملوثات المنزلية والصناعية.

في إطار جهود متضافرة لمكافحة التلوث وضمان الحفاظ على بحيرة وان، أكبر بحيرة في تركيا، شرعت الحكومة في سلسلة من المشاريع الصديقة للبيئة تهدف إلى ترك إرث أنظف وأكثر صحة للأجيال القادمة.

والمشروعان الرئيسيان، وهما "المنشأة المركزية المتقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي البيولوجية" و"تنظيف الوحل المترسب"، قادتهما بلدية ولاية وان الكبرى، بتخصيص ميزانية تبلغ حوالي 6.57 مليون دولار. وتم تصميم هذه المبادرات لمعالجة المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في تصريف مياه الصرف الصحي في البحيرة.

وبدأ المرفق المركزي المتقدم لمعالجة مياه الصرف الصحي البيولوجية، والذي يمتد على مساحة 14 هكتاراً في منطقة توشبا، عملياته في 5 يونيو/حزيران 2021. ومنذ ذلك الحين قامت المنشأة بتنقية حوالي 170 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، وتحويلها إلى البحيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة حوالي 70 طناً من الوحل بشكل فعال.

وإدراكاً لخطورة الوضع ومدفوعةً بضرورة تصحيح التجاوزات البيئية السابقة، بدأت بلدية وان، بدعمٍ من وزارة البيئة والعمران وتغير المناخ، بذل جهودٍ لمعالجة تراكم الوحل والطين السفلي في البحيرة والناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحتى الآن، نجحت البلدية في استخراج 1.25 مليون متر مكعب من الطين والوحل السفلي من أعماق بحيرة وان، ما يمثل تقدما كبيراً نحو استعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وسلط أوزان بالجي والي وان ونائب رئيس البلدية، الضوء على الأهمية الاستثنائية لبحيرة وان، واصفاً إياها بأنها واحدة من الأصول الاقتصادية والثقافية الأكثر قيمةً في تركيا. وشدد بالجي، على واجب حماية هذه الأعجوبة الطبيعية وعلى ضرورة تنقيتها من التلوث ومنع المزيد منه.

وقال بالجي: "في هذا السياق، تعمل منشأة المعالجة التي قمنا ببنائها بكامل طاقتها. وهي تغطي جميع المناطق في مركزنا، بقدرة معالجة يومية تتراوح بين 160 ألف و170 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي".

وكشف الوالي كذلك عن توسع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف المناطق، ما يؤكد النهج الشامل المتبع لمكافحة التلوث في البحيرة. ويتم الآن توجيه جميع مياه الصرف الصحي إلى بحيرة وان بعد تنقيتها تماماً، ما يؤدي إلى القضاء على مشكلة التلوث.

وتتطلب عملية معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة مجموعة من المراحل، بدءاً من التنظيف الميكانيكي وحتى وحدات المعالجة البيولوجية، ما يضمن إزالة الملوثات من المصادر المنزلية والصناعية بشكل فعال. ويتم تطهير المياه الصافية الناتجة ومعالجتها بالكلور قبل إعادتها إلى بحيرة وان، الأمر الذي من شأنه أن يحمي البيئة من أي كائنات دقيقة متبقية.

وعلاوةً على ذلك، تم دمج التخلص من النفايات ضمن نظام المعالجة، لمنع أي ضرر إضافي للنظام البيئي للبحيرة.