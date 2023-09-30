اكتشاف تماثيل أثرية "بالغة الأهمية" بولاية شانلي أورفة التركية

أعلن علماء آثار أتراك العثور على أول تمثال ملون في موقع "غوبكلي تبه" بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، والذي يعد "نقطة الصفر في التاريخ" ويعود تاريخه إلى 12 ألف عام.

كما تم العثور على تمثال بشري يعتبر "الأكثر واقعية" في موقع "قره خان تبه" الذي يبعد نحو 35 كم عن "غوبكلي تبه" في ولاية شانلي أورفة.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة، السبت، تم خلال أعمال التنقيب التي تقوم بها الوزارة، العثور على تمثال خنزير بري بالحجم الطبيعي مصنوع من الحجر الجيري في "غوبكلي تبه".

ويعد هذا العمل، الذي تظهر فيه بقايا خضاب حمراء وبيضاء وسوداء على سطحه، أول تمثال ملون مكتشف من تلك الحقبة.

ويقع تمثال الخنزير البري المكتشف في غوبكلي تبه على مسطبة تضم زخارف وهي رمز على شكل حرف "H" وهلال وثعبانين وثلاثة أشكال يعتقد أنها تمثل أقنعة أو وجوه بشرية.

تمثال بشري واقعي في "قره خان تبه"

التمثال البشري الذي يبلغ ارتفاعه 2.3 مترا، ويمتلك تعابير وجه "واقعية" عثر عليه مثبتا على مسطبة في قره خان تبه، ومرشح ليكون أحد أكثر النماذج إثارة للإعجاب لفن ما قبل التاريخ.

وتشبه ملامح التمثال الذي بوضعية جلوس ملامح شخص ميت، مع بروز عظام الأضلاع والعمود الفقري والكتف.

كما تم اكتشاف تمثال نسر موضوع على الحائط وأوان حجرية متروكة على الأرض في المنطقة التي تم العثور فيها على التمثال البشري.

وموقع "غوبكلي تبه" من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، واكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل "T" تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار ووزنها بين 40 و60 طنا عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.

وعام 2018، أُدرجت منطقة "غوبكلي تبة" ضمن قائمة "يونسكو" للتراث العالمي، ولا تزال تشكل موضوعا للعديد من الكتب والأفلام والوثائقيات والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة.