متحف "تونج إيلي" شرقي تركيا في ميدان المنافسة أوروبياً

يستعد متحف تونج إيلي، في الولاية التي تحمل ذات الاسم شرقي تركيا، لاستقبال مزيد من الزوار، بعد اختياره كواحد من أفضل ثلاثة متاحف في أوروبا.

وفي حفل توزيع جوائز "لويجي ميشيليتي" الذي نظمته أكاديمية المتاحف الأوروبية في 2022، تم اختيار متحف تونج إيلي، كواحد من أفضل ثلاثة متاحف في أوروبا.

ولهذا السبب، من المتوقع أن يشهد المتحف زيادة كبيرة في أعداد الزوار الأجانب والمحليين، بحسب وكالة الأناضول.

وبدأ ترميم المتحف في 2015، وافتتح في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، من مساحة مغلقة تبلغ 5 آلاف و800 متر مربع موزّعة على أربع أبنية.

ويضم المتحف نحو ألفي قطعة أثرية وعملاً فنياً، تتمازج فيها روح التاريخ والثقافة، كما يتكون من ثلاثة أقسام هي "العلوية" و"علم الآثار" و"الإثنوغرافيا".

ويحتوي كذلك على أدوات حجرية عمرها آلاف السنين، وتماثيل شمعية، وشواهد قبور تحمل نحوتاً على شكل أكباش وأحصنة، وأوان فخارية، وعملات معدنية، ورؤوس سهام، وأدوات أخرى مصنوعة من المعدن، جميعها تجذب انتباه واهتمام الزوار.

وقال مدير المتحف كنعان أونجل، إن إدارة متحف تونج إيلي، ركّزت منذ افتتاح المتحف على الأعمال التاريخية والثقافية التي تعكس أصالة مدينة تونج إيلي.

وأضاف أونجل، لوكالة الأناضول: "متحفنا تحول إلى ركن أصيل في أركان مدينة تونج ايلي، وهو يذخر بالعديد من القطع الأثرية والأعمال الفنّية التي تعكس عراقة التاريخ والثقافة في المدينة".

وعن محتويات المتحف، قال أونجل "قمنا باختيار باقة من الأصول التاريخية والثقافية وحمايتها وعرضها في المتحف".

وتابع "كما قمنا أيضا بالترويج للعناصر الثقافية في مدينة تونج إيلي، وكذلك التعريف بأهم النباتات والحيوانات الموجودة في الولاية، وكذلك افتتحنا قسما خاصًا للإثنوغرافيا والحياة الدينية للسكان".

وفي معرض حديثه عن زوار المتحف، قال أونجل "لقد استقبلنا في المتحف العديد من الزوار، ما جعل المتحف يتحول إلى ركن أصيل من أركان مدينة تونج إيلي".

وأشار إلى أن المتحف تمكّن من تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية المختلفة، والمشاركة في مجموعة من المسابقات الدولية، وذلك في معرض الجهود التي تبذلها الإدارة للترويج والتعريف به".

وأضاف "في 2022، شارك المتحف في مسابقة نظمتها أكاديمية المتاحف الأوروبية تحت رعاية المفوضية الأوروبية، بمشاركة متاحف من 68 دولة".

وفي حفل توزيع جوائز "لويجي ميشيليتي" الذي نظمته الأكاديمية، تم اختيار متحفنا كواحد من أفضل ثلاثة متاحف في أوروبا، وفق أونجل.

كما أكّد على أن إدارة المتحف تواصل العمل لوضع المتحف في الصدارة بين المتاحف العالمية.

وختم أونجل بالقول "لقد تقدمنا مؤخرا بطلب للمشاركة في مسابقة أفضل المتاحف في أوروبا للعام 2023، والتي تنظمها أكاديمية المتاحف الأوروبية في رومانيا".