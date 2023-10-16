تعرف على أوميت إرسان "طبيب الزهور" في تركيا

قدم "أوميت إرسان" المعروف باسم "طبيب الزهور" ومؤلف الكتاب الذي يحمل نفس الاسم، في الأسبوع الماضي ندوة هامة حول ما يجب زراعته لإنقاذ الكوكب.

ويمتلك "عالم النبات" التركي أوميت إرسان، والملقب بـ "طبيب الزهور" الذي يحمل كتابه نفس الاسم إضافةً إلى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ثروة من المعلومات ليس فقط حول الحفاظ على النباتات الخاصة بالمنازل بل النباتات الحية كافة وكيفية جعلها تتألق.

وشارك إرسان يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الثاني، في مهرجان الحياة الطبيعية المسمى باللغة التركية Doğal Yaşam Festivali، والذي أقيم في محمية طبيعية في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث ألقى محاضرة حول حماية حياة النباتات وكيفية مساعدتها على الشفاء، كما شارك لأول مرة أيضاً معلومات حيوية حول كيفية زراعة النباتات والعناية بها لتطهير الغلاف الجوي الذي تعمل عليه وكالة ناسا تحت عنوان "نصائح لكوكبنا الأرض".

ويتمتع إرسان بدراية كبيرة بكيفية العناية وكيفية إحياء النباتات المزروعة داخل البيوت وخارجها، وهو يعرض المعلومات بأسلوب جذاب للغاية ومسلي ومحبوب، ما جعل متابعيه الذين يزيد عددهم عن 500 ألف يستفيدوا من هذه المعلومات بسهولة.

وعلى مدى سنوات طويلة، راح إرسان يقدم النصائح والمعلومات حول كيفية العناية بشكل صحيح بنباتات معينة، وكيفية إعادة المريضة منها إلى الحياة. وتتضمن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية، مثل استخدام ماء الأرز والخميرة. ومعظم منشوراته عبارة عن مقاطع فيديو كما أن حسابه على يوتيوب مريح للغاية ومحفز وتعليمي.

وقد أتيحت لي الفرصة للقاء إرسان لمناقشة كتابه، وبعض علاجاته المختلفة والسؤال عن حلول لمشاكل نباتاتي الشخصية، وحضور ندوة إنقاذ الكوكب. وقد حصل كتابه "طبيب الزهور" الصادر في نوفمبر/تشرين الماضي من العام الماضي على مرتبة أكثر الكتب مبيعاً على منصات التسوق الرقمية مثل ترند يول وهيبسي بورادا.

والكتاب هو نتيجة سنوات من الاهتمام والتعليم والخبرة التي قضاها إرسان في رعاية النباتات وعلاجاتها. ويعرض المؤلف الذي ينحدر من أنقرة، فيه ذكرى نبات الأقحوان الذي أهدته له والدته عندما كان في السادسة من عمره والذي أثار حماسه لزراعة النباتات ورعايتها. ومن المدهش أن هذا النبات نفسه لا يستمر في الازدهار حتى اليوم بعد عقود من الزمن فحسب، بل تم تكثيره أيضاً وانتشرت فروعه مع العديد من النباتات الأخرى. وذلك لأن رعاية النباتات ومشاركة معرفته حول كيفية القيام بذلك، أصبحت منذ ذلك الحين شغفاً حقيقياً في حياة إرسان.

ومع ذلك، مثل الكثير منا، لم يتبع في البداية هذا الشغف في مساره المهني، ولم يقرر الانفصال عن حياة الشركات والعمل إلا بعد سنوات عديدة قضاها في قسم الموارد البشرية في أحد فنادق أنقرة. وبعد ذلك اتبع الرجل شغفه الحقيقي، حين أدركت عدد من دور النشر القيمة العلمية التي يقدمها، وطلبت منه إعداد وصفاته الخاصة للعلاجات الشاملة في كتاب.

ويحتوي الكتاب على مجموعة واسعة من المعلومات والاختراعات التي تعيد النباتات إلى الحياة، والتي يشاركها إرسان بالتفصيل بالإضافة إلى شرح سبب تسمية بعض النباتات بهذه الطريقة، وارتباطاتها الفلكية وقصص تجاربه في حياة نباتاته.

هذا ولا يعتبر كتابه وقناته على يوتيوب وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة للغاية فقط، ولكنها توفر أيضاً الاسترخاء والترفيه والأمل في إمكانية وجود حلول سهلة لما يبدو وكأنه مشاكل ميؤوس منها للحفاظ على نباتاتنا الداخلية والخارجية المحبوبة على قيد الحياة.

أما بالنسبة لأسئلتي الشخصية، والتي قد تجد صدى لدى القراء، فقد طرحت اللغز القديم حول ما إذا كان هناك أي طريقة لإعادة زهرة الأوركيدا إلى الحياة، فاقترح تغطية ما يبدو كساق ميتة بنبات الصبار، الذي يمكن أن يساعدها في العودة إلى الحياة. وصادف أن بعض نباتاتي في الحديقة تعاني من آفة تشبه الدقيق، فاقترح عليّ ملء زجاجة رذاذ بالماء والثوم ورشها بانتظام ثم الاستمتاع بمشاهدة الآفة وهي تختفي، وهو ما فعلته بسعادة!

وبالنتيجة، فإن كتاب "طبيب الزهور" يعد مصدراً منقذاً لحياة النباتات بشكل خاص، وكذلك لنا نحن البشر. والرجل الذي يعني اسمه أوميت "الأمل"، لديه معرفة نابعة ليس فقط من تجاربه الخاصة ونصائحه التي ورثها عن أسلافه، بل إنه أيضاً يجري أبحاثاً دولية واسعة النطاق، حول موضوعات مثل كيفية دراسة الصبار لاستخدامه المحتمل في علاج السرطان، وآخر مشاركة له وهي الأولى على الإطلاق حول النباتات التي يجب أن نزرعها لتطهير غلافنا الجوي، وفقًا لما نصحت به وكالة الفضاء "ناسا".

يذكر أن "إرسان" يشارك بانتظام علاجاته ووصفاته حول النباتات على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب وفي ظهوره التلفزيوني المباشر وفي كتابه الأكثر مبيعاً، والذي وصل إلى طبعته الثامنة في أقل من عام. ويقوم أيضاً بإعطاء دورات تعليمية عبر الإنترنت.