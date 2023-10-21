المهرجان التركي يبهر جمهور الولايات المتحدة بثقافته وعروضه الغنية

أذهل المهرجان التركي التقليدي الذي طال انتظاره المتفرجين في شارع بنسلفانيا التاريخي، أمام مبنى الكونغرس الشهير في واشنطن العاصمة.

وشرّف سفير تركيا لدى الولايات المتحدة حسن مراد ميرجان المهرجان بحضوره، حيث قام بجولة في المدرجات والتقط الصور مع المشاركين.

وقد عرض احتفال يوم الأحد، الذي نظمته الجمعية التركية الأمريكية في واشنطن العاصمة، الثقافة التركية وأسعد الحضور بعروض الطهي المتميزة.

واحتلت العروض الرائعة التي قدمها فريق الفولكلور مركز الصدارة، ما جذب الانتباه والتصفيق بشكل خاص.

ولم يكن المهرجان مجرد استعراض منوع، بل جاء ليلبي احتياجات الجمهور الأصغر سناً من خلال الألعاب المنظمة، ما خلق جواً مفعماً بالحيوية وصديقاً للعائلة، حيث تمت إضافة الموسيقى الحية والفعاليات المثرية ثقافياً إلى الاحتفالات.

وقد حظيت المدرجات التي تعرض منتجات تعكس الثقافة العثمانية التركية باهتمام كبير. واستمتع الزوار بمشاهدة السجاد التركي المنسوج يدوياً والملابس العثمانية التقليدية والسيراميك المزركش المعروض.

كما استمتعوا أيضاً بالقهوة التركية وأتيحت لهم الفرصة للمشاركة في قراءة الطالع.

الشعبية والتأثير

أشادت نائبة رئيس الجمعية التركية الأمريكية غمزة جقمق، بالنجاح الساحق الذي حققه مهرجان هذا العام، والذي ضم أكثر من 20 ألف زائر.

وخلال مقابلة مع الإعلام المحلي، أكدت أن الاحتفال السنوي يحظى باستمرار بلقب أفضل مهرجان في واشنطن، وهو ما يعد بمثابة شهادة على شعبيته وتأثيره.

وقالت: "مع تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر، ما زال الاعتراف بنا قائماً باعتبارنا المهرجان الأول في واشنطن. وهذا أمر رائع حقاً. وهذا الاعتراف يحفزنا بالفعل على العمل بجدية أكبر".

وأضافت أن الحدث الذي شهد مشاركة دبلوماسيين أجانب، ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية الأمريكية.

ونقلت غيزمة سالجيغيل وايت، مؤسسة "سيدة القهوة التركية"، وهو مقهى للذواقة يروج بنشاط للقهوة التركية داخل الولايات المتحدة، في تصريحاتها أن الاهتمام بالمهرجان يستمر في الازدياد كل عام.

وقالت: "باعتباري أميركية من أصول تركية، فإنني أشعر بفخر كبير ببلدنا وثقافتنا وشعبنا وتقاليدنا. وإن مشاهدة هذا العدد الكبير من الحضور يملأنا بالفخر".

وأشارت إلى أن المهرجان لا يشكل جسراً ثقافياً فحسب، بل يعزز أيضاً الحوار والصداقة، ما يؤكد دوره في تشجيع العلاقات بين الثقافات.