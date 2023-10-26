دراسة تظهر تفوق برنامج الدردشة الآلية على الأطباء البشريين في علاج الاكتئاب

أشارت دراسة إلى أن برنامج الدردشة الآلية Chat GPT يمكن أن يكون أفضل في معالجة الاكتئاب من الأطباء البشريين.

وقال الباحثون إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعزز عملية صنع القرار في الرعاية الأولية، لأنها يمكن أن تتبع معايير العلاج المعترف بها دون أي تحيز على أساس الجنس أو الطبقة الاجتماعية التي تكون في بعض الأحيان عاملاً مؤثراً بين البشر.

لكنهم أكدوا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم أي خطر محتمل أو قضية أخلاقية قد تنجم عن استخدامه في الممارسة العملية.

وأعطت دراسة أجراها فريق في إسرائيل نسختين من ChatGPT، أوصافاً مختصرة للمرضى الافتراضيين الذين تظهر عليهم أعراض الاكتئاب أثناء الاستشارات الأولية.

وتم من خلال هاتين النسختين تحديد 8 شخصيات متميزة، تختلف بحسب الجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية وشدة الاكتئاب.

وشملت الأعراض الحزن ومشاكل النوم وفقدان الشهية في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الموعد، بالإضافة إلى تشخيص الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

وتم إدخال المعلومات الخاصة بكل مريض افتراضي في ChatGPT عشر مرات، ومقارنة إجاباته مع 1.249 طبيب رعاية أولية فرنسي، 73% منهم من النساء.

وبالنسبة للاكتئاب الخفيف، أوصى الإصداران من ChatGPT بالعلاج النفسي في 95% و97.5% من الحالات، على التوالي. فيما أوصى أطباء الرعاية الأولية بذلك في 4.3% فقط من الحالات، واختاروا الأدوية في 48% من الحالات أو العلاج النفسي بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة في 32.5% من الحالات.

أما بالنسبة لحالات الاكتئاب الشديدة، فقد أوصى 44.5% من الأطباء بالعلاج النفسي بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة، في حين أوصت نسختا ChatGPT بهذه الطريقة في 72% و100% من الحالات، على التوالي.

وفيما يتعلق بنوع الدواء، فضل ChatGPT الاستخدام الحصري لمضادات الاكتئاب في 74% و68% من الحالات، بينما مال الأطباء البشريون نحو مزيج من مضادات الاكتئاب ومزيلات القلق/المنومات في 67.4% من الحالات.

وقال الباحثون إن النتائج، التي نشرت في مجلة طب الأسرة وصحة المجتمع، تشير إلى أن ChatGPT "يتماشى بشكل جيد مع المبادئ التوجيهية المقبولة لإدارة الاكتئاب الخفيف والشديد، دون إظهار التحيز الجنسي أو الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ بين أطباء الرعاية الأولية".

وأضافوا: "أظهر ChatGPT-4 دقة أكبر في تعديل العلاج ليتوافق مع الإرشادات السريرية. كما أظهر القدرة على تعزيز عملية صنع القرار في مجال الرعاية الصحية الأولية".

لكنهم عادوا وأكدوا أنه بالرغم من الفوائد المحتملة لاستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، "فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحسين توصيات الذكاء الاصطناعي للحالات الشديدة، والنظر في المخاطر المحتملة والقضايا الأخلاقية".