سوق "الأنتيكا" بكوتاهية التركية يجذب عشاق التحف القديمة

يجذب "سوق الأنتيكا" في مدينة كوتاهية غربي تركيا عشاق التحف والأدوات القديمة، ويأخذ زواره في رحلة عبر الزمن.

ويقام السوق في حي الفاتح بالمدينة، الأحد الأخير من كل شهر، ويشارك فيه بائعو القطع القديمة، القادمين من ولايات مجاورة أيضاً.

وتُعرض في السوق أجهزة راديو وساعات عتيقة ومصابيح الكيروسين وسبحات وألعاب الأطفال وآلات خياطة وحلي ونقود وأدوات قديمة.

كما تشمل المعروضات الكتب والآلات الكاتبة والكاميرات والأدوات المنزلية النحاسية وغيرها من التحف والقطع القديمة.

وقال رئيس جمعية تجار التحف في كوتاهية، آدم آق غون، إن هذا السوق أحد أكبر أسواق الأنتيكا في منطقة إيجة في تركيا.

وأضاف آق غون، في حديث لوكالة الأناضول: "التحف شغف بالنسبة لنا، يُظهر الأشخاص من جميع الأعمار اهتماماً كبيراً بسوقنا، فالذين يرون المعروضات في السوق يسافرون إلى الماضي".

كما أشار رئيس جمعية تجار التحف في كوتاهية إلى أن "الشباب يتعرفون على الماضي من خلال الأشياء القديمة."

بدوره قال سركان أردوغان، القادم من أنقرة، والذي يعرض مقتنياته في السوق، إنه يعمل في بيع وشراء العملات القديمة.

وأوضح أن مجموعته تضم عملات من العهد العثماني، وفترة الجمهورية، ونقوداً تذكارية وفضية، وتلقى اهتماماً كبيراً.

وأشار البائع من أنقرة إلى أن كبار السن عندما يشاهدون العملات القديمة يتذكرون ماضيهم.

ويتيح السوق لعشاق الأنتيكا فرصة تبادل القطع، واستكمال ما ينقصهم وإثراء مجموعاتهم من المقتنيات.