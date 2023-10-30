إضاءة "بوليفارد الرياض سيتي" في السعودية بألوان العلم التركي

أضاءت السلطات السعودية منطقة "بوليفارد سيتي" بالعاصمة الرياض، بألوان العلم التركي، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

وتستضيف منطقة "بوليفارد سيتي" كل عام، مهرجاناً يُطلق عليه اسم "موسم الرياض".

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مشاهد من إضاءة العلم التركي في منطقة "بوليفارد سيتي".

وقامت السفارة التركية بنشر المقطع الذي نشره آل الشيخ، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وكتبت في التعليق: "نود أن نشكر جميع إخواننا وأخواتنا السعوديين الذين احتفلوا معنا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية".

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.