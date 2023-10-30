تعرف على الفوائد الصحية المخفية في الفانيليا والقرفة

هناك بعض الروائح والنكهات في عالم الطهي، تأسر الحواس وتفتح الشهية مثل الفانيليا والقرفة.

يتم استخراج الفانيليا المستخدمة في المخبوزات للتعطير وزيادة النكهة، من حبوب الفانيليا المسماة بلانيفوليا. وكل ما يرد في هذا المقال هو بالتحديد عن خلاصة الفانيليا النقية، وليس خلاصة النكهة المضافة.

والفانيليا غنية بمركب فينولي والذي يسمى الفانيلين. وهناك دراسات محدودة أظهرت أن الفانيلين له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات. ومع الكمية المحدودة من الفانيلين التي يمكن تناولها في المخبوزات، فإن أية فائدة محتملة ستكون ضئيلة.

وتكمن قوة الفانيليا برائحها التي توصف بأنها دافئة ومهدئة وربما مغرية، بل و تستحضر الذكريات التي تعد عنصراً شائعاً في العطور.

جدير بالذكر أن توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة، تذوق آيس كريم الفانيليا في باريس في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وقام بكتابة الوصفة التي توجد نسخة منها في مكتبة الكونغرس.

أما القرفة فهي الرائحة الثانية الملهمة للتذوق في عالم الطهي، وهي ثاني أكثر التوابل شعبية في الولايات المتحدة. وقد استخدمت القرفة في مصر القديمة، لعلاج السعال والتهاب المفاصل والتهاب الحلق. واليوم، هناك بحث يربط القرفة بانخفاض مستويات السكر في الدم، كما تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تكون قادرة على تقليل مقاومة الأنسولين.

وتحتوي القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحمي الجسم من الأكسدة كما تساعد أيضاً في تقليل العمليات الالتهابية في الجسم. ومثل الفانيليا، فإن الكميات التي يتم تناولها عادة من القرفة لها فوائد صحية محدودة، ولكن رائحتها الدافئة والمحبوبة تبقى سمةً مميزةً لها، ولا يوجد سبب لعدم زيادة تناولها الذي يعزز نكهة الطعام وشدة الاستمتاع به.

ومن الطرق السهلة لإضافة هذه التوابل هي مزجها مع القهوة المطحونة، وتقليب الشاي بعود القرفة، وإضافتها إلى الكعك والفطائر ورشها على دقيق الشوفان والعصائر.