تباين في نسب هطول "الأمطار الصيفية" بين الولايات التركية هذا العام

شهدت تركيا تباينات كبيرة في أنماط هطول الأمطار في صيف هذا العام، مع زيادة إجمالية في هطول الأمطار بنسبة 30% على مستوى البلاد، ولكن انخفاضاً كبيراً، بنسبة 60%، حدث في إسطنبول.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية هذه البيانات، لتسليط الضوء على الاختلافات الإقليمية في هطول الأمطار في الصيف.

وبلغ معدل هطول الأمطار في صيف هذا العام في جميع أنحاء البلاد 82.9 ملم، متجاوزاً معدل هطول الأمطار الصيفي الطبيعي البالغ 64 ملم المسجل بين عامي 1991 و2020، وفي العام الماضي بلغ 78.3 ملم، ما يشير إلى ارتفاع في مستويات هطول الأمطار.

ومع ذلك، شهدت مناطق مرمرة بما فيها إسطنبول انخفاضاً حاداً، حيث بلغ معدل هطول الأمطار في الصيف في المنطقة 67.5 ملم، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 41% عن العام السابق الذي بلغ 113.4 ملم، وانخفاضاً بنسبة 19% مقارنةً بهطول الأمطار الصيفي العادي في المنطقة والذي يبلغ 83 ملم.

وشهدت مناطق أخرى في تركيا نتائج مختلفة ففي مدن بحر إيجة ارتفعت الهطولات بنسبة كبيرة، ووصل معدل هطول الأمطار في الصيف إلى 82.4 ملم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 73% عن المعدل الطبيعي البالغ 47.7 ملم.

وشهدت ولايات تركية أخرى مثل إزمير وأيدين ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 100% في هطول الأمطار في الصيف، مقارنة بالمعدلات التاريخية.

كما سجلت مدن الشمال زيادة في الهطولات بنسبة 35%، حيث بلغت 179.4 ملم مقارنة بالمعدل الطبيعي 132.6 ملم.

بينما شهدت ولايات البحر الأبيض المتوسط أيضاً ارتفاعاً طفيفاً في معدل هطول الأمطار بنسبة 56٪، حيث وصل إلى 58.2 ملم مقارنة بالمعدل الطبيعي 37.3 ملم.

أما الأجزاء الوسطى من البلاد فشهدت ارتفاعاً بنسبة 46%، بقياس 83.4 ملم مقارنة بالمعدل الطبيعي 57 ملم.

وفي الشرق، بلغ معدل هطول الأمطار في الصيف 58.4 ملم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% عن المعدل الطبيعي البالغ 55.5 ملم. وعلى العكس من ذلك، واجهت المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا تراجعاً حاداً.

وانخفض معدل هطول الأمطار في الصيف إلى 5.4 ملم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 54% عن المعدل الطبيعي البالغ 11.8 ملم.

وفي ولاياتٍ محددة مثل ماردين وبطمان وشانلي أورفا وكليس، تجاوز الانخفاض 80%، وكانت المنطقة قد شهدت في العام الماضي، ارتفاعاً طفيفاً في هطول الأمطار بلغ 5.1 ملم، ما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة بأرقام هذا العام.