مصمم الأزياء التركي أوزغور ماصور يرسم الأناضول بعرضٍ من 100 موديل

من بين صالات العرض العديدة في نيشانطاشي، تبرز صالة عرض أوزغور ماصور Özgür Masur إذ بالإضافة إلى التصاميم الرائعة التي تعكس أسلوبه، فإن العمل المكثف والبحث الأرشيفي والجهد المبذول وراء كل مجموعة يقدمها، يمنح هذه المساحة هالة فريدة من نوعها. وقبيل بضعة أيام على عرض مجموعته الأخيرة، استقبلني أوزغور ماصور عند باب صالة العرض بابتسامة حيوية وبدا هادئاً، كما لو أن العرض قد انتهى بالفعل.

وبدأ يريني الصور النهائية للعارضات من جهاز الآيباد الخاص به، موضحاً كل التفاصيل والتطريزات بعيون متلألئة وإثارة كبيرة. وكنا نتحدث عن مجموعةٍ كبيرةٍ من الملابس النسائية مستوحاةٍ من منطقة الأناضول، وتضم 100 قطعة. وراح يشارك تفاصيل هذه المجموعة معي، متحدثاً بمنتهى الثقة والهدوء.

وقال: "استغرقت عملية التحضير لهذه المجموعة 3 سنوات. وكان كل مصمم أزياء وخاصة ضيوفنا الدوليين، يتساءلون عن سبب عدم وجود زخارف أو مصنوعات يدوية تتعلق بالأناضول في تصاميمنا. واقترحوا استخدام المزيد من الزخارف والحرفية".

"وبالفعل أتيحت لي في المجموعة البيزنطية، الفرصة للتعمق في العصر البيزنطي، الذي ظهر بشكل سطحي في فنون الأزياء. وعندما درست تاريخ بيزنطة ومفاهيمها عن الناس والقصور والنساء، تعمقت أكثر وقادني ذلك إلى النظر إلى الأناضول والحضارات التي جاءت وذهبت من هنا بمنظور أعمق. وبدأت في تشكيل القصة في ذهني".

وأوضح ماصور أن الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية أتاحت له فرصةً لإنشاء مجموعة رائعة تتوج بتاريخ الجمهورية التركية الممتد على هذه الأراضي. وأنه أنشأ مجموعةً تتكون من 100 موديل استغرقت عملاً وجهداً كبيرين وأنه أهداها للجمهورية.

وتحدث المصمم ذو الخبرة المولود عام 1979، كيف تمكن من التغلب على التحدي المتمثل في تطبيق المراجع الثقافية، التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها فولكلورية للغاية، في مجموعته وقال: "دعونا نعترف بذلك، عندما نتحدث عن الإلهام المستوحى من منطقة الأناضول تتبادر إلى أذهاننا الصور الفلكلورية والمعالجة بشكل كبير، لكنني هنا عملت على إنشاء أشياء مرغوبة مع الحفاظ على أسلوب أوزغور ماصور المميز. وأثناء تطوير المجموعة، تخلصت من مئات الرسومات التي لم تكن مناسبة برأيي، وأردت تحويل مجموعتي إلى قطعٍ أكثر تعبيراً عن حاضرنا بل وتعكس مستقبلنا أيضاً".

وحول اللمسات والتفاصيل التي استغرقت معظم جهده ووقته قال: "لقد عملت على إضافة المزيد من الحداثة إلى كل تصميم. ولدينا في هذه المجموعة، أسلاك معدنية وأعمال تطريز. ولكن بدلاً من استخدامها كمجرد تفاصيل، قمت بتطبيق هذه الحرف اليدوية على أقمشة كاملة بناءً على أنماطي وتصميماتي. وبعد الزلزال، قمنا بنقل الكثير من هذه الأعمال اليدوية إلى المناطق المتضررة، حيث قامت النساء بصنع هذه المطرزات يدوياً. واحتضنت ثقافات العالم وعملت عليها واستخدمت سماتٍ مميزة من مختلف الحضارات، الصغيرة منها والمعروفة. وكنت من خلال هذا العمل أهدف إلى تقديم مرجعٍ للمستقبل".

وكما هو الحال في مجموعاته السابقة، يروي ماصور قصص النساء وتجاربهن، كما تضم مجموعته فساتين زفاف وحجاب خاص بثوب الزفاف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معاناة المرأة هي من بين المواضيع المطروحة في مجموعته الأخيرة إذ يمكن رؤية تفاصيل قوية عن المرأة ومعاناتها خلال العصور.

وقال: "بالطبع، أثناء سرد كل هذه القصص، لم أتخلى عن هويتي كمصمم. ففي نهاية المطاف، أنا مصمم أزياء يخدم النساء، ولست مصمم أزياء أجنبي عن مجتمعي. والعلامة التجارية لها بريقها الخاص، وتحافظ على هذا التألق في المجموعة".

وأشار ماصور إلى فترات تاريخية مختلفة في الأناضول ودول وثقافات مختلفة في المجموعة. ومع ذلك، عند عرض قطع المجموعة التي تشير إلى جذوره في البحر الأسود، تحدث ماصور بفخر آخر، وبريق آخر في عينيه.

"أنا من منطقة البحر الأسود. نحن عائلة من عمال النسيج. وتتمتع منطقة البحر الأسود بطاقة ذكورية أكثر قليلاً. لقد قمت بتضمين أوزان الرصاص وساعات الجيب في ملابس النساء والتي عكست طاقة البحر الأسود في المجموعة".

وباعتباره أحد مصممي الأزياء الأكثر شهرةً في تركيا، سألته بعد ذلك كيف يرى نفسه ومنصبه كمصمم.

"أنا شخص يعتقد أنه لا يمكن للمرء القيام بثلاث أو أربع وظائف في وقت واحد وبشكل صحيح. وبفضل تأثير التعليم الذي تلقيته، يمكنني الرسم جيداً على سبيل المثال، لكنني لا أجعل من الرسم مهنة". وقال: "أنا خريج الفنون الجميلة، لكنني لا أشتهر بذلك. ولا ينبغي أن يحدث هذا. وأعتقد أن الشخص يجب أن يبذل قصارى جهده لمهمة ما".

"ما زلت في طريقي لأن أصبح مصمم أزياء جيداً، وهناك الكثير الذي يمكنني القيام به. ولا أعتقد أن مصمم الأزياء يحتاج إلى أن يكون مشهوراً بقدر أن يكون عمله معروفاً ومعترفاً به".

ولطالما كانت الاستدامة والعمل الجاد والانضباط هي أسرار نجاح ماصور منذ مشاركته لأول مرة في أسبوع الموضة في غلطة عام 2008. وعندما سئل عن ذلك قال: "أقوم بإعداد مجموعات الملابس الجاهزة مرتين في السنة. مجموعات متسقة يتم بيعها يومياً في العديد من أنحاء العالم المختلفة. ويتم إنشاء مجموعات الأزياء الراقية الخاصة بي كل بضع سنوات، وهي تغذيني وتعزز علامتي التجارية، ولكن بالطبع أكثر ما يدعم اسمي المهني هي مجموعات الملابس الجاهزة التي تتكون من 35-40 قطعة. وأريد أن تسير مجموعتي من الملابس الجاهزة باتجاه المستثمرين وتصل إلى مكان مختلف تماماً في العالم. أنا علامة تجارية عمرها 6 سنوات فقط. وأعمل في هذه الصناعة منذ ما يقرب من 20 عاماً والآن أريد أن تصبح مجموعتي من الملابس الجاهزة علامة تجارية تباع في جميع أنحاء العالم وأسعى لتحقيق ذلك".

بقلم: IDIL DEMIREL

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