الصندوق العالمي للطبيعة يطلق مشروع "قرية التعافي" من آثار الزلزال جنوبي تركيا

بدأ الصندوق العالمي للطبيعة "WWF" في تركيا مشروعاً للتعافي من آثار الزلزال ملاطية، إحدى الولايات المتضررة بشدة من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ويتماشى مشروع "قرية التعافي" مع مفهوم "الانتعاش الأخضر" الذي يتبناه الصندوق العالمي للطبيعة في تركيا، ويهدف إلى إنشاء منازل مقاومة للزلازل وتتناغم مع الطبيعة.

ووُضع في المرحلة الأولى من المشروع، حجر الأساس لسبعة منازل في بلدة "كيرلانغيتش" التابعة لمنطقة "يشيليورت" في مدينة ملاطية.

ويركز هذا المشروع على استخدام الحطام بشكل فعال ومستدام، ما يساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية خلال عملية إعادة الإعمار.

وتشارك في المشروع وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي وبلدية ملاطية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" وجامعة "هاجي تابيه".

وبدأت هذه المبادرة بمنتدىً شامل جمع بين مختلف أصحاب المصلحة، بما فيهم رؤساء بلديات الولايات المتضررة من الزلزال ومسؤولي الوزارات والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية.

ونشر الصندوق العالمي للطبيعة في تركيا تقريراً يوضح الحلول المقترحة، بناءً على المناقشات التي جرت خلال هذا المنتدى.

وقد أكّد كلاً من نافذ قره ديري، رئيس الصندوق العالمي للطبيعة في تركيا، وصلاح الدين غوركان، رئيس بلدية ملاطية، على النهج العلمي للمشروع والالتزام بالحفاظ على توازن الطبيعة.

ويعد بناء المنازل السبعة بدايةً للجهود التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة بعد تحصله على قرض بقيمة 300 ألف يورو وفرته المنح التي تلقاها.