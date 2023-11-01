"توبيتاك" التركية تطلق "تركسات 6A" أول قمر للاتصالات في 2024

كشف البروفيسور حسن ماندال، رئيس مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK)، عن اعتزام المؤسسة إطلاق أول قمر صناعي محلي للاتصالات "تركسات 6A" عام 2024.

وقال ماندال، خلال مشاركته في مهرجان العلوم بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إن ما يحدث في غزة هو أفضل مؤشر على ضرورة دعم الأنشطة العلمية، وفي مقدمتها معارض "تكنوفست" التركية للطيران والفضاء والتكنولوجيا.

وأضاف ماندال: "سنكون من الدول النادرة التي تمتلك أقمارا صناعية للاتصالات، والأقمار الصناعية وأقمار الاتصالات تلعب دورا محوريا في تطوير الأنظمة الذكية والثورة الصناعية الخامسة"، بحسب وكالة الأناضول.

ومشيداً بالدور المهم الذي تلعبه تركيا لضمان الأمن والاستقرار وإقامة العدل، قال ما ندال إن هذا الدور يتأتى من القدرة على أن تكون البلاد قوية من خلال إنتاج المعرفة والتفوق في العلوم والتكنولوجيا.

مهرجانات علمية

ولفت ماندال غلى أن "تكنوفست" وغيره من المهرجانات العلمية، التي يتم تنظيمها في تركيا، توفر مساحة كبيرة للشباب المتطلع إلى التطوير وإنتاج أنظمة التكنولوجيا التي تساهم في حل مشكلات العالم.

وأضاف أن الشباب التركي مرشح للمساهمة في حل مشكلات العالم المعاصر ومقارعة الظلم بالعلم والتكنولوجيا، لذلك فإن الدعم الذي توفره الحكومة التركية للشباب يعتبر مؤشرا على ثقتها بهم.

وأشار أن "توبيتاك" احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية الستين لتأسيسها، وقال: "كنتُ من بين الطلبة الذين درسوا من خلال منحة دراسية وفرتها توبيتاك".

وأردف: "اليوم نتواصل سنويا مع آلاف الشباب والباحثين. في السنوات الأخيرة وفرنا دعما أكبر للموارد البشرية وكذلك وسائل الإنتاج لمساعدة الشباب التركي على الإنتاج والابتكار. وننظم 14 مسابقة علمية من أصل 41 مسابقة علمية يتم تنظيمها في تركيا".

ومضى ماندال قائلاً إن "توبيتاك" تنظم مسابقات هي الأولى من نوعها في العالم لصواريخ الهبوط العمودي، إضافة إلى مسابقات الابتكار في قطاع أنظمة النقل بالسكك الحديدية (هايبرلوب) المطورة دون احتكاك، ومسابقات المشاريع البحثية والأولمبياد العلمي في المدارس الإعدادية والثانوية.

وزاد أن 71 طالبا تركيًا حصلوا هذا العام (2023) على جوائز تكريم وميداليات في العديد من المسابقات العلمية الدولية، وهذه المراتب المتقدمة نتيجة منطقية للدعم الذي توفر الحكومة للشباب.

اكتفاء ذاتي

ومن خلال فريقها العلمي وطاقمها البحثي البالغ عدده 5 آلاف شخص، طورت "توبيتاك" تقنيات عديدة تحتاج إليها تركيا، بحسب ماندال.

ولفت إلى أنهم أرسلوا إلى الفضاء في 15 أبريل/ نيسان الماضي، أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE)، وهو مُنتج بإمكانات محلية.

وأكمل أن "توبيتاك"، وبفضل هذا القمر، باتت قادرة على التقاط صور عالية الدقة من أي مكان في العالم.

ماندال كشف عن أن "توبيتاك" تعتزم إطلاق أول قمر صناعي محلي للاتصالات "تركسات 6A" في 2024.

وأكد أهمية أن تحقق تركيا الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة، وعلى رأسها الدفاع والغذاء والطاقة والنقل وعلوم الفضاء.