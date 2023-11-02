رحلة في فهم التوتر.. ما هي الجوانب السيئة والجيدة فيه

أصبح التوتر جزءاً شائعاً من حياة الناس، حيث يعاني منه العديد من الأفراد بسبب عوامل مثل ضغط العمل والمخاوف المالية والقضايا العائلية والتغيرات المجتمعية. ويشير استطلاع أجرته جامعة ولاية بنسلفانيا عام 2020 إلى أن الناس اليوم أكثر عرضةً للتوتر مقارنةً بما كانوا عليه قبل بضعة عقود فقط.

ومع ذلك، فإن التوتر ليس دائماً أمراً سيئاً، وفقاً لصفية ديبار طبيبة ممارسة في مركز مايو الطبي وهو مركز أكاديمي يركز على الرعاية الصحية المتكاملة والتعليم والبحث ومقره في لندن.

وقالت ديبار: "يتعلق الأمر بإدراك هذا التوتر وكيف يتعامل جسمك معه فعلياً" مشيرةً إلى أن أحداث الحياة المهمة والسعيدة مثل الزواج أو بدء وظيفة جديدة يمكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال التوتر.

وأضافت: "يُعرَّف التوتر الذي يُعتبر مفيداً لنا وربما يمنحنا شعوراً بالرفاهية، بأنه عكس الضيق".

ويمكن أن يحدث التوتر أيضاً عندما يشعر الشخص بالتهديد، ما يؤدي إلى اندفاع الأدرينالين.

"الموقف المسبب للتوتر سواء كان بيئياً مثل الموعد النهائي للعمل الذي يلوح في الأفق، أو نفسياً مثل القلق المستمر بشأن فقدان الوظيفة، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الهرمونات التي تُنتج تغيرات فسيولوجية جيدة التنسيق" وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وبالرغم من أن ردود الفعل هذه ليست ممتعة، إلا أنها جزء من استجابة الجسم للقتال أو الهروب أو آلية البقاء.

وقد أظهر بحث جامعة ستانفورد المنشور عام 2012 أنه في حين أن التوتر "يمكن أن يكون ضاراً ويضعف الاستجابة المناعية إذا كان مزمناً أو مستمراً، إلا أن استجابات القتال أو الهروب قصيرة المدى قد تكون مفيدة بالفعل".

وأكدت ديبار على أن الانتباه إلى التوتر المستمر أو المزمن أمر مهم، محذرةً من أنه "سيؤثر على كل جهاز في الجسم" ويؤدي إلى مشاعر القلق وحتى الاكتئاب، فضلاً عن "مشاكل في الجهاز الهضمي".