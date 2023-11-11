المسيرة التركية "بيرقدار TB3" تجتاز بنجاح خامس اختبار طيران

قالت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الجمعة، إن المسيرة المسلحة "بيرقدار TB3" اجتازت بنجاح خامس اختبار طيران لها وطواقم هبوطها مغلقة للمرة الأولى.

وقال بيان صادر عن شركة "بايكار" التركية المصنعة، إن اختبارات الطيران التجريبية للمسيرة متواصلة.

وأضاف أنه تم إجراء اختبار الطيران الخامس، حيث تم قياس أداء نظام المسيرة الوطنية على ارتفاع متوسط، ضمن مركز أكنجي للتدريب على الطيران والاختبار في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غرب تركيا.

وأوضح البيان أن المسيرة حلّقت 6 ساعات تجاوزت خلالها عتبة أخرى مهمة في اختبارات الطيران الناجح.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "بايكار" اجتياز "بيرقدار TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها.

وطورت "بايكار" المسيرة "بيرقدار تي بي 3" بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، والقيام بمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية.

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها.

وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء، بفضل جناحيها القابلين للطي.

وعرضت الشركة مسيرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يُعد الأكبر عالميًا في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/ نيسان الماضي.