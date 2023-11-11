أظهرت مشاهد جوية لطائرة "درون"، جمال غابات السهول "لونغوز" بولاية قرقلار إيلي شمال غربي تركيا، وقد اكتست بألوان الخريف.

وتتميز غابات الـ "لونغوز" في الولاية بأنها من أكبر غابات السهول الفيضية في تركيا وأوروبا، وتغلب عليها أشجار الزان والبلوط.

وتبلغ مساحة غابات الـ "لونغوز" ألفين و511 دونما، وتضم 5 بحيرات، ومسارات للركض، ومناظر طبيعية.

وتوجد فيها، 544 نوعا من النباتات، و25 نوعا من الزواحف، و50 نوعا من الثدييات، و30 نوعا من الأسماك، بالإضافة إلى 219 نوعا من الطيور.

وتنال الغابات إعجاب الكثير من السياح المحليين والأجانب، بفضل جمالها الطبيعي الساحر في كل الفصول.

ومع حلول موسم الخريف، تزينت الغابات بألوان الخريف المبهرة.