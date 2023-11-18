طاهٍ من البيرو يطلق كتاباً عن ثقافة الطهي في السفارة الإسبانية في تركيا

بعد الفترة التي قضاها في سفارة البيرو في تركيا، قدم الشيف جان كارلو ميلا لوبي، ابتكاراته في الطهي في حفل إطلاق كتابه الذي استضافته السفارة الإسبانية الأربعاء. وسلّط الكتاب الضوء على الدور الهام لفن الطهي كعنصرٍ أساسيٍ في الثقافة.

وكشف جان كارلو أنه بدأ عمله في السفارة الإسبانية في أنقرة، بعد أن خدم سابقاً في منزل سفير البيرو، الذي انتقل إلى فيينا.

ويتضمن كتابه وصفاتٍ مختلفةً من إسبانيا وتركيا والبيرو، فضلاً عن أجزاءٍ أخرى من العالم، مع التركيز على الاستدامة وتقليل النفايات.

وقال في مقدمة كتابه: "نحن في زمن يتصارع فيه بعض الناس مع الواقع الصارخ المتمثل في عدم وجود شيءٍ يأكلونه. ويهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على هذه القضايا الملحة".

وفي معرض تقديمه للكتاب، قال فرانسيسكو خافيير هيرغيتا غارنيتسا سفير إسبانيا لدى أنقرة، إن البيرو من بين الدول الكبرى في عالم الطهي، وتمكنت من تحقيق النجاح في وقتٍ قصير.

وأضاف: "لقد ذهب جان كارلو إلى إسبانيا لتلقي التدريب في أحد المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وأريد أن أقول ويجب أن أقول إنه فاق كل التوقعات الممكنة لأنه ليس رجلاً إسبانياً، لكنه تمكن من تقديم الطبق الإسباني بشكل أفضل من الطهاة الإسبان".

وبعد الكلمات، تم تقديم وصفات الشيف كارلو للضيوف، واختُتم الحدث بتوقيع نسخٍ من كتاب وصفاته لكل ضيف.