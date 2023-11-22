القائمة الرئيسية
منوعات وثقافة
القائمة الرئيسية

انتخاب تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي لليونيسكو

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.11.2023 22:29
آخر تحديث في 22.11.2023 22:37
وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرصوي يلقي كلمة في افتتاح مركز تشاتالهويوك للترويج والترحيب، الذي تم تأسيسه منذ عامين في تشاتالهويوك المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي في قونية، تركيا صورة: DHA وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرصوي يلقي كلمة في افتتاح مركز تشاتالهويوك للترويج والترحيب، الذي تم تأسيسه منذ عامين في تشاتالهويوك المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي في قونية، تركيا (صورة: DHA)

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأربعاء، انتخاب تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو".

وقال أرصوي، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "لدينا أخبار جيدة! لقد تم انتخاب تركيا عضوا في لجنة التراث العالمي لليونسكو".

وأوضح أن تركيا أصبحت عضواً في اللجنة من خلال التصويت الذي تم إجراؤه في جلسة "الجمعية العامة الرابعة والعشرين للدول الأطراف"، التي عقدت الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أنه "خلال عضوية تركيا، التي ستستمر أربعة أعوام، سيكون لها رأي، إلى جانب الأعضاء الآخرين في لجنة التراث العالمي، في عملية اتخاذ القرار بشأن المرشحين للانضمام لقائمة التراث العالمي".

ولفت الوزير، إلى أن تركيا كانت أيضاً عضواً في لجنة التراث العالمي، في الفترتين 1983-1989، و2013-2017.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حقق طلاب سلجوق يوسف أرسلان، المعلم التركي الحائز على جائزة المعلم...
مختارات