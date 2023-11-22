انتخاب تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي لليونيسكو

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأربعاء، انتخاب تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو".

وقال أرصوي، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "لدينا أخبار جيدة! لقد تم انتخاب تركيا عضوا في لجنة التراث العالمي لليونسكو".

وأوضح أن تركيا أصبحت عضواً في اللجنة من خلال التصويت الذي تم إجراؤه في جلسة "الجمعية العامة الرابعة والعشرين للدول الأطراف"، التي عقدت الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أنه "خلال عضوية تركيا، التي ستستمر أربعة أعوام، سيكون لها رأي، إلى جانب الأعضاء الآخرين في لجنة التراث العالمي، في عملية اتخاذ القرار بشأن المرشحين للانضمام لقائمة التراث العالمي".

ولفت الوزير، إلى أن تركيا كانت أيضاً عضواً في لجنة التراث العالمي، في الفترتين 1983-1989، و2013-2017.