طلاب أتراك يصلون إلى النهائي الأوروبي بمشروع "إعادة التدوير الذكي"

حقق طلاب سلجوق يوسف أرسلان، المعلم التركي الحائز على جائزة المعلم العالمية في المسابقة التي نظمتها الهند عام 2018 وأحد أفضل 50 معلماً في العالم في جائزة المعلم العالمية، نجاحاً مشرفاً بوصولهم إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي ستقام في العاصمة الألمانية برلين.

وتفوق طلاب المعلم أرسلان الذي اختار التدريس طواعية في مدرسةٍ ثانويةٍ مهنية، على أقرانهم في المدارس الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وحصلوا على مكانة مرموقة في نهائيات مسابقة "دوري المستقبل" التي تركز على الاستدامة.

ومن المقرر أن يتقدم طلاب مدرسة أتاتورك الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية، عبد الصمد كورو وميليسا آسيا يلدريم وجعفر بيرات غولسوي، تحت إشراف معلميهم أرسلان وتيمور غوندوغان، بمشروع إعادة التدوير الخاص بهم في الأيام المقبلة في ألمانيا ضمن مسابقة تضم 10 فرق فقط في نهائي "دوري المستقبل" في برلين.

أطلقت المبادرة التعليمية غير الربحية الخاصة بمعلمي العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة في ألمانيا Science on Stage Germany مسابقة "دوري المستقبل" في جميع أنحاء أوروبا، لمعالجة القضايا البيئية وتشجيع الشباب على تحمل المسؤولية من أجل مستقبل مستدام.

وطُلب من المعلمين والطلاب تطوير مشاريع صفّية تتناول بشكل إبداعي واحداً أو أكثر من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وبناءً على ذلك، استجابت فرق من إجمالي 17 دولة للدعوة وتقدمت بطلباتها. ثم قامت لجنة تحكيم دولية مكونة من خبراء في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة والابتكار بالمهمة الصعبة المتمثلة في اختيار أفضل 10 أفكار لمشاريع. ومن بين المشاريع المختارة مشروع مدرسة ألطن داغ أتاتورك الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية في العاصمة أنقرة.

ويسمى المشروع الذي طوره الطلاب الثلاثة "إعادة التدوير الذكي" حيث تم بمساعدة كاميرا ويب و3 محركات مؤازرة وميزة التعرف على الأشياء المبرمجة ذاتياً، بناء 3 صناديق قمامة تحدد النفايات الزجاجية والبلاستيكية والعضوية قبل التخلص منها، ما يسمح بفتح سلة المهملات الصحيحة تلقائياً.

وقال أرسلان في حديثه للإعلام المحلي: "في نهاية كل عام، ننظم معرضاً للمشروعات. ونحاول تحفيز طلابنا الناجحين في فئات التصميم والروبوتات والبرمجيات. وفي العام الماضي، قدمنا مشروع إعادة التدوير الذكي المتميز إلى مسابقة دوري المستقبل. وأصبح المشروع واحداً من 10 مشاريع تمت دعوتها إلى النهائيات الأوروبية، وحصلنا على حق تمثيل بلادنا في النهائيات في برلين"

وأعرب عن سعادته لاختيار المشروع وتأهله للتصفيات قائلاً: "أهنئ الطلاب في فريق المشروع. لقد شجعت إنجازاتهم زملاء آخرين في المدرسة. وفي الوقت نفسه، فإن المساهمة في عالمٍ مستدام من خلال المشروع هو أمر ممتع بالفعل".

بقلم: CEYDA KARAASLAN ÖZYIĞIT