الخطوط الجوية التركية تفوز بجائزة "السياحة المتوسطية"

فازت الخطوط الجوية التركية بالجائزة في النسخة الثامنة من "منتدى السياحة المتوسطية"، الذي تنظمه مؤسسة السياحة المتوسطية في مالطا، بحسب بيان للشركة، الخميس.

وفي كلمته في حفل تسلم الجائزة، أكد المدير العام للخطوط التركية بلال أكشي أهمية الجائزة الممنوحة للشركة، بحسب البيان.

وأضاف: "مكافأة كبيرة لنا أن نرى ثمار عملنا، وتتويج ذلك بهذه الجائزة المهمة من مؤسسة السياحة المتوسطية أمر يبعث على السرور".

وتمنح مؤسسة Mediterranean Tourism Foundation جوائز السياحة المتوسطية كل عام منذ 2014، وتعتبر من أهم الجوائز في مجال السياحة بمنطقة البحر المتوسط.