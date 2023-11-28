على مدى 3 أيام… أنطاليا التركية تستضيف منتدىً حول تغير المناخ والهجرة

تستعد مدينة أنطاليا الواقعة على البحر المتوسط في تركيا لاستضافة منتدى أنطاليا الدولي للعلوم حول "تغير المناخ والأزمة البيئية والهجرة" المقرر عقده في الفترة ما بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى الذي تستضيفه جامعة أكدنيز، خبراء من مناطق ومؤسسات مختلفة، ما يوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات حول تأثيرات تغير المناخ على الهجرة والمجتمعات الضعيفة، بالإضافة إلى استراتيجيات التخفيف والتكيّف.

وذكر الإعلام المحلي يوم الاثنين، أن الاجتماع التمهيدي لمنتدى تغير المناخ وعواقبه الذي يستمر 3 أيام، انعقد في قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وفي حديثه في الاجتماع قدم البروفيسور إيرول إيسان رئيس مركز الأبحاث والتطبيقات للسياسة الاجتماعية ودراسات الهجرة بجامعة أكدنيز، معلومات بخصوص المنتدى المقرر عقده في قاعة مؤتمرات الاتصالات بالحرم الجامعي.

وأكد إيسان أن المنتدى الدولي للعلوم 2023 يهدف إلى مناقشة القضايا الحالية التي شغلت الرأي العام العالمي بأسره في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتغير المناخ والتغيرات البيئية وعمليات الهجرة في بيئة دولية ومتعددة التخصصات.

وأضاف: "يتضمن منتدى هذا العام دراسات علمية حول مواضيع مختلفة تتعلق بتغير المناخ، مثل العواقب المحتملة لتغير المناخ، بما في ذلك تغير المناخ والكوارث البيئية والتنوع البيولوجي وتأثيره على النظم البيئية والتأثيرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". وأشار إلى أن مواضيع من قبيل المجتمعات الضعيفة و"الهياكل والأنظمة الاجتماعية المقاومة للمناخ والمدن القادرة على التكيف مع المناخ، ستكون من ضمن العناوين المشاركة أيضاً.

بدوره قال لقمان أتاسوي رئيس مجلس البيئة في بلدية أنطاليا الكبرى الذي شارك في الاجتماع، إن المنتدى يهدف إلى الجمع بين العلوم والجمهور والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بانتظام على منصة دولية ومتعددة التخصصات مع موضوعات سريعة التغير بشكلٍ سنوي.

وأوضح بالقول: "سيتم في نطاق منتدى العلوم الدولي 2023 تقديم 55 ورقة بحثية، واستضافة متحدثين خبراء في الجلسات التي تستمر 3 أيام المخطط لها في أنطاليا. وأجد أنه من المفيد جداً أن تستضيف أنطاليا منتدىً علمياً حول مثل هذا الموضوع لأول مرة. وأعتقد أننا سنحصل في نهاية البرنامج على مخرجات هامة للغاية فيما يتعلق بالقضايا والحلول البيئية".