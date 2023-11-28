هل تشعر بالاكتئاب؟ تعرف على مركزين للعلاج النفسي عبر الإنترنت

تشتهر الأشهر المقبلة بأنها الفترة التي يصل فيها الحنين إلى الوطن ذروته، وهو ما ينطبق بشكل خاص على المغتربين. وذلك بسبب الجو البارد وقلة الأحداث الاجتماعية خلال الوقت الذي يمكن فيه أن يكون المرء مع عائلته. ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون العلاج موسمياً، إذ يستمر بعض الأشخاص في عقد جلساتٍ مع المعالجين لسنوات. ولا يعتقد الكثير منا أن العلاج أمر بالغ الأهمية، ولكن من المنطقي مثل تدريب أي عضلة في الجسم، أن نقوم بالاستشارة فيما يتعلق بصحتنا النفسية والذي قد يجعلنا أقوى وأكثر مرونة. ونحن غالباً ما نذهب لتنظيف أسناننا، لكن معظمنا لا يخصص الوقت أو الميزانية لطلب المساعدة في تصفية عقله وروحه.

لقد كنت شخصاً يكره العلاج ولم أعتقد أبداً أنني بحاجة إليه، ولا يمكن لأي معالج أن يفهم حقاً معاناتي من التواصل بين ثقافتين. ولكن عندما أهداني صديق عزيز من الولايات المتحدة عضوية شهرية مستمرة في منصة BetterHelp، لم يكن من الممكن أن أرفض هذه البادرة. وهناك يتوفر لك استشارة معالجين من جميع أنحاء العالم واختيار من يناسبك بمجرد وصف حالتك، أو يمكنك الاختيار عشوائياً من بين مجموعة المستشارين الغنية لديهم. أما المعالج الذي اخترته فكان يقيم في المملكة المتحدة وهو أمر بدا ناجحاً إلى حد كبير، حيث أن والدتي بريطانية ما شكّل حلاً وسطاً بين موطني الأصلي الولايات المتحدة وتركيا. ولكن في الواقع لا يبدو أن المكان الذي ينتمي إليه المعالج مهم، فهو تحيز يمكن التغلب عليه بسرعة.

ويتم إجراء جلسات الفيديو عبر الإنترنت ومن خلال جهاز الكمبيوتر المحمول، ما يجعل من السهل الحضور على الرغم من أنني انضممت أيضاً إلى الجلسات عندما كنت بالخارج في أحد المقاهي. ومع شعوري في بعض الأحيان بقلة ما يجب مناقشته، إلا أن الأمر كان ينتهي دائماً بأن تتعاظم قيمة الجلسات مع ظهور مواضيع غير متوقعة على السطح. لقد شعرت حقاً بفائدة نظام العلاج عبر الإنترنت وأريد أن أصرخ بصوت عالٍ أنه يجب علينا جميعاً خوض هذه التجربة مرة واحدة على الأقل!

وفيما يتعلق بمنصة Advicemy وهي عبارة عن بوابة إلكترونية للعثور على معالجين ومستشارين وحجزهم لجلسات فردية عبر الإنترنت، مع إمكانية أن تكون تلك الجلسات باللغة الإنجليزية بالرغم من كون المنصة تقع في تركيا.

ويركز العشرات من المعالجين الذين يمكنك الاختيار من بينهم، على اهتمامات وفئات وأنماط مختلفة من الاستشارة، وهم يتراوحون بين علماء نفس ومعالجين أسريين إلى مدربي حياة وأخصائيي تغذية، وكل ما عليك فعله هو النقر على إحدى الفئات والاطلاع على المستشارين المتاحين. وكل مستشار أو معالج لديه ملفه الشخصي الخاص به مع الصور الشخصية وملفات تسرد خبرته واللغات التي يتحدث بها. كما تشمل الفئات الأخرى مجموعة واسعة من أعمال الطاقة مثل البرمجة اللغوية العصبية وعلم الأعداد والتنجيم. إضافةً إلى أقسام أخرى لمعالجي الأمهات والأطفال متخصصين في جميع الأعمار، ومجموعة متنوعة من المواضيع مثل نمو الطفل والنوم والتغذية الموجهة للأطفال.

وهناك قسم مخصص للتطلعات المهنية، والذي يضم متخصصين يمكنهم مساعدة العملاء في موضوعات مثل التدريب المهني وسرد القصص والموارد البشرية. ولدى Advicemy أيضاً مستشارون متخصصون في مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالأعمال مثل ريادة الأعمال وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والتسويق وتطوير المشاريع والمبيعات.

وبفضل هذه المجموعة الواسعة من الخدمات، تتميز Advicemy عن المنصات الأخرى مثل BetterHelp، وكذلك بفضل سهولة استخدامها، حيث يمكن للأشخاص اختيار أي نوع من المتخصصين الذين يبحثون عنهم، ويمكنهم الحجز مباشرة عبر الإنترنت لجلسة واحدة أو المزيد، والمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت في المنصة التي يختارونها. وهناك أكثر من 500 معالج ومتخصص ومدرب مختلف للاختيار من بينهم، حيث يحتوي كل ملف تعريف على صورة شخصية وعرض للخبرات وسيرة ذاتية قصيرة ومقاطع توضيحية عن الجلسات واللغات التي يتحدثون بها والمنصات التي يستخدمونها للاجتماعات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تقييمات العملاء.

وقد ابتكر هذه المنصة المتميزة كرم كارشيليليكلي مصمم الويب الموهوب قبل الوباء، لكن الإقبال عليها زاد بشكل كبير خلاله، وأصبحت مصدراً للراحة والتواصل والتنمية الذاتية للكثيرين في وقت العزلة آنذاك. ومن حينها، واصلت Advicemy نموها وستتوفر قريباً على شكل تطبيق للهواتف المحمولة، حيث يمكن الاتصال بالمعالجين والمستشارين عبر الإنترنت. وهناك خطط قيد التنفيذ لإصدارات باللغة الإنجليزية.

ويقوم حالياً مئات المستشارين المحترفين الموجودين على الموقع بالفعل بتقديم جلسات باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اللغات الأخرى. وكل ما عليك فعله هو تصفح الموقع للعثور على المستشار الأكثر موافقةً لاحتياجاتك والبدء معه. وتسهّل طريقة إعداد الموقع، الاختيار بين المرشحين المحتملين كمستشارين، بالإضافة إلى تجربة عدد من المعالجين بمجرد نقرة واحدة.

وهناك ميزة أخرى رائعة على موقع Advicemy.com وهي مدونته التي تحتوي على منشورات من مختلف المعالجين أنفسهم والذين يمكنك حجز جلسات معهم. وتحتوي المدونة على ثروة من المعلومات حول جميع أنواع المواضيع مثل التنمية الشخصية والعلاقات وتربية الأطفال والصحة والتغذية وغير ذلك الكثير. ولا تقوم هذه المدونات بمشاركة المعرفة فحسب، بل يمكن أن توفر معرفةً أكبر بالمعالج الذي هو المؤلف، وقد ينتهي به الأمر إلى أن يكون شخصاً تختار العمل معه.

ومن تجربتي الشخصية، لم أعد أعتقد أن العلاقة بين المعالج والعميل يجب أن تعتمد على الثقافات أو الأماكن المشتركة. بل ما يهم أكثر هو ببساطة النقر على اسم الشخص الذي تعمل معه حتى تتمكن من التعمق بشكل مريح في القضايا المطروحة، والتي تكون عالمية في معظم الحالات. ومع سماح عالم الإنترنت للعلاج بتجاوز الحدود عبر جهاز الكمبيوتر، أصبح الحصول على المساعدة أمراً سهلاً للغاية هذه الأيام، خاصة مع مواقع مثلBetterHelp وAdvicemy. وإذا لم يكن الأمر كذلك لنفسك، فيمكنك أن تهدي جلسة أو عضوية لشخص تهتم به، وربما يمكنك المساهمة في التأثير على حياته بشكل إيجابي.