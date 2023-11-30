3 ملايين زائر لحديقة الفراشات الاستوائية في قونية التركية منذ 2015

استقطبت حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا، أكثر من 3 ملايين زائر منذ افتتاحها عام 2015، التي تعد الوحيدة من نوعها في تركيا، والأكبر من نوعها في أوروبا.

وتعرف الحديقة الواقعة بقضاء سلجوق في قونية، التي يقصدها الزوار المحليون والأجانب، بأنها تتمتع بأكبر مجال تحليق للفراشات في أوروبا، بحسب وكالة الأناضول.

وتبلغ مساحة الحديقة المذكورة 7 آلاف و600 متر مربع، والمساحة المخصصة للمشي 3 آلاف و500 متر مربع.

وتضم حديقة الفراشات ذات الأجواء الاستوائية 20 ألف فراشة من 40 نوعاً، إضافة إلى 195 نوعاً من النباتات.

ويحرص المشرفون على الحديقة على إبقاء درجة الحرارة فيها عند 28 مئوية، ومعدل الرطوبة عند 80 بالمئة.

وأوضح كبير علماء الأحياء بالحديقة، تورغوت توش، أن الحديقة تستقطب الزوار من كل أنحاء تركيا والسياح الأجانب.

وقال توش، في تصريح لوكالة الأناضول، الخميس: "منذ افتتاحها في يوليو 2015، استضافت الحديقة أكثر من 3 ملايين زائر".