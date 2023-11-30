القائمة الرئيسية
منوعات وثقافة
القائمة الرئيسية

3 ملايين زائر لحديقة الفراشات الاستوائية في قونية التركية منذ 2015

وكالة الأناضول للأنباء
قونية
نشر في 30.11.2023 20:04
حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا تضم 20 ألف فراشة من 40 نوعاً صورة: الأناضول حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا تضم 20 ألف فراشة من 40 نوعاً (صورة: الأناضول)

استقطبت حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا، أكثر من 3 ملايين زائر منذ افتتاحها عام 2015، التي تعد الوحيدة من نوعها في تركيا، والأكبر من نوعها في أوروبا.

وتعرف الحديقة الواقعة بقضاء سلجوق في قونية، التي يقصدها الزوار المحليون والأجانب، بأنها تتمتع بأكبر مجال تحليق للفراشات في أوروبا، بحسب وكالة الأناضول.

وتبلغ مساحة الحديقة المذكورة 7 آلاف و600 متر مربع، والمساحة المخصصة للمشي 3 آلاف و500 متر مربع.

وتضم حديقة الفراشات ذات الأجواء الاستوائية 20 ألف فراشة من 40 نوعاً، إضافة إلى 195 نوعاً من النباتات.

ويحرص المشرفون على الحديقة على إبقاء درجة الحرارة فيها عند 28 مئوية، ومعدل الرطوبة عند 80 بالمئة.

وأوضح كبير علماء الأحياء بالحديقة، تورغوت توش، أن الحديقة تستقطب الزوار من كل أنحاء تركيا والسياح الأجانب.

وقال توش، في تصريح لوكالة الأناضول، الخميس: "منذ افتتاحها في يوليو 2015، استضافت الحديقة أكثر من 3 ملايين زائر".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تمكن العلماء من رصد نظام مؤلّف من ستة كواكب خارج المجموعة الشمسية...
مختارات